Сегодня сеть крепостей Донбасса защищает всю Украину. Никакой подобной линии обороны за ними не существует.

Сдать без боя наш Восточный Вал – означает стать в чистом поле и неизбежно откатиться к Павлограду, Лозовой и Изюму. С крайне плохими перспективами.

Сдача территорий врагу без боя – это гарантированный глубокий политический кризис внутри страны. Враг хочет этого больше всего – чтобы мы боролись друг с другом, а не с ним.

Моральный, человеческий, юридический аспекты – за гранью.

Гарантии уважаемых партнеров – это прекрасно, только что-то мне припоминается, мы уже имеем замечательные гарантии. В 1994 году получили их в Будапеште.

И самое главное. На самом деле можно было бы только этим и ограничиться. Кто-то в уме реально верит в то, что в войне с врагом, который прямо декларирует своей целью уничтожение украинского государства и нации — можно получить мир в обмен на унижение и сдачу территорий?

Через сколько дней/недель/месяцев начнется новое вражеское наступление? Что тогда будем отдавать?