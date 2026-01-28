Блог | Отдадим Донбасс? Что будем отдавать дальше?
Сегодня сеть крепостей Донбасса защищает всю Украину. Никакой подобной линии обороны за ними не существует.
Сдать без боя наш Восточный Вал – означает стать в чистом поле и неизбежно откатиться к Павлограду, Лозовой и Изюму. С крайне плохими перспективами.
Сдача территорий врагу без боя – это гарантированный глубокий политический кризис внутри страны. Враг хочет этого больше всего – чтобы мы боролись друг с другом, а не с ним.
Моральный, человеческий, юридический аспекты – за гранью.
Гарантии уважаемых партнеров – это прекрасно, только что-то мне припоминается, мы уже имеем замечательные гарантии. В 1994 году получили их в Будапеште.
И самое главное. На самом деле можно было бы только этим и ограничиться. Кто-то в уме реально верит в то, что в войне с врагом, который прямо декларирует своей целью уничтожение украинского государства и нации — можно получить мир в обмен на унижение и сдачу территорий?
Через сколько дней/недель/месяцев начнется новое вражеское наступление? Что тогда будем отдавать?