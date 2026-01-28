УкраїнськаУКР
русскийРУС
Андрей Ильенко
Андрей Ильенко

Блог | Отдадим Донбасс? Что будем отдавать дальше?

Отдадим Донбасс? Что будем отдавать дальше?

Сегодня сеть крепостей Донбасса защищает всю Украину. Никакой подобной линии обороны за ними не существует.

Видео дня

Сдать без боя наш Восточный Вал – означает стать в чистом поле и неизбежно откатиться к Павлограду, Лозовой и Изюму. С крайне плохими перспективами.

Сдача территорий врагу без боя – это гарантированный глубокий политический кризис внутри страны. Враг хочет этого больше всего – чтобы мы боролись друг с другом, а не с ним.

Моральный, человеческий, юридический аспекты – за гранью.

Гарантии уважаемых партнеров – это прекрасно, только что-то мне припоминается, мы уже имеем замечательные гарантии. В 1994 году получили их в Будапеште.

И самое главное. На самом деле можно было бы только этим и ограничиться. Кто-то в уме реально верит в то, что в войне с врагом, который прямо декларирует своей целью уничтожение украинского государства и нации — можно получить мир в обмен на унижение и сдачу территорий?

Через сколько дней/недель/месяцев начнется новое вражеское наступление? Что тогда будем отдавать?

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...