Украинские обменники заметно переписали курс: сколько стоит доллар 26 января

За выходные в украинских обменниках заметно снизили курс доллара. В полдень понедельника, 26 января, они определили его в средние 42,9/43,48 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже в покупке и на 12 коп. в продаже, чем было в пятницу, 23 января.

А вот в банках изменения менее масштабные. Так, стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 42,95/43,45 грн (покупка/продажа). Это на 1 коп. выше в продаже. В покупке же курс остался неизменным.

В целом же крупные учреждения продают доллар по 43,3-43,6 грн. Так:

ПриватБанк – 43,3 грн;

ПУМБ – 43,6 грн;

Таскомбанк – 43,47 грн;

Прокредит Банк – 43,42 грн;

Райффайзен Банк – 43,35 грн;

Укрсиббанк – 43,45 грн;

Юнекс Банк – 43,42 грн;

абанк – 43,5 грн.

Покупают же они его по 42,55-43 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,7 грн;

ПУМБ – 43 грн;

Таскомбанк – 43 грн;

Прокредит Банк – 42,83 грн;

Райффайзен Банк – 42,92 грн;

Укрсиббанк – 42,85 грн;

Юнекс Банк – 42,55 грн;

абанк – 42,8 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, до конца текущей недели (1 февраля) стоимость наличного доллара в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн. Таким образом, и там, и там ожидается снижение курса в покупке при росте в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом, отметил банкир, в конце января валютный рынок постепенно выходит из фазы повышенного напряжения, характерной для начала года. Основная причина – ожидаемое снижение спроса на иностранную валюту.

"По оценкам участников рынка, в отдельные дни спрос может быть почти соразмерен предложению. Что создает предпосылки для более сбалансированной курсовой ситуации", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь 50% сбережений. Остальное же рекомендуется инвестировать в гривневые инструменты, вроде военных облигаций.

