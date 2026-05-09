'Женщинам будут доплачивать за участие': в сети разнесли Потапа, который после развода захотел стать новым 'холостяком'

Продюсер и рэпер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко), который недавно объявил о разводе с певицей Настей Каменских, заявил о желании стать главным героем нового сезона проекта "Холостяк". Он даже обратился к ведущему реалити Григорию Решетнику, чтобы узнать детали кастинга, на что получил много ироничных ответов от украинцев.

Видео дня

Под новым сообщением Потапа на платформе Threads, который он, кстати, сделал на русском языке, пользователи сети дали понять, что совсем не будут рады увидеть артиста в шоу. Некоторые даже заметили: если рэпер все же станет "холостяком", то это будет первый сезон без участниц.

"А где можно пройти кастинг, чтобы стать следующим "Холостяком"? Григорий Решетник, напиши мне", – отметил продюсер.

Пока ведущий реалити-шоу никак не отреагировал на публикацию Потапа, зато от комментария не сдержался участник группы ТНМК Олег Михайлюта, известный также как Фагот. Артист резко отреагировал на заявление коллеги по цеху фразой: "Еб*ный стыд". Не менее острыми были комментарии и других юзеров.

"Это же впервые будет ноль участниц на кастинге".

"В Украине таких "холостяков" не надо".

"Наш "Холостяк" происходит только в Украине. Вам не до нас".

"Девушки, фиксируем: на "Холостяка" заявки не подаем".

"Холостяк" с Потапом будет первым сезоном, где женщинам еще будут доплачивать за участие в нем".

"Может, лучше на "Орел и решка"? Чтобы вас в какую-нибудь Африку отвезли. И там оставили"

Не обошлось в комментариях и без упоминаний о "заочном" вступлении Потапа в ряды территориальной обороны. В начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины продюсер заявлял, что тогда многие люди хотели записаться в ТрО, из-за чего возникали очереди. Чтобы их избежать, артист попросил отца "занять ему место", чтобы потом присоединиться к теробороне в Киеве. Эта история стала основой для ироничных комментариев.

"Заочно прими участие".

"В ближайшем территориальном центре комплектования в городе Киев".

"Пусть папа запишет дистанционно".

Напомним, что на просторах сети долгое время распространялись предположения о том, что любовь Потапа и Насти Каменских "дала трещину". Сперва появились слухи, якобы продюсер изменил артистке с близким ей человеком, а потом причиной вероятных неурядиц в браке называли то, что они жили в разных странах. Исполнители постоянно опровергали подобные упреки, пока 1 мая этого года не объявили о разводе.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все находит свой конец. "Как ни крути, но мы не пара" (строка из дуэтной песни исполнителей. – Ред.). Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет", – написали артисты в совместном посте.

Через несколько дней, а именно 4 мая, Потап публично обратился к Каменских в день ее рождения. Рэпер пожелал экс-супруге счастья и подчеркнул: знает, что певица не исчезнет навсегда из его жизни и они еще точно встретятся.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети нашли кандидатуру "холостяка", которая заинтересовала даже мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!