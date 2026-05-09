Одна искра уничтожает гектары леса: украинцев предупредили, как поступать при обнаружении пожара на открытой местности. Фото

В ближайшие дни в Украине сохранится повышенная пожарная опасность. В связи с такими условиями украинцев призывают не игнорировать предупреждения и бережно относиться к окружающей среде.

Видео дня

Чтобы не допустить возникновения огня и правильно среагировать в экстренной ситуации, нужно придерживаться ключевых правил. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Как предотвратить возгорание

Чтобы предотвратить масштабные пожары в экосистеме, не стоит сжигать сухую траву на полях, отказаться от разведения костров в лесах, парках и на любых открытых участках.

Украинцам напоминают, что выброшенный окурок или спичка могут привести к уничтожению десятков гектар леса, поэтому, прежде чем выбросить такие отходы, необходимо тщательно их тушить.

Также не стоит оставлять стеклянные бутылки на солнце: стекло может сработать как линза и поджечь сухостой. Избегайте поездок в лесные массивы на автомобиле: искры из выхлопной трубы могут стать причиной масштабного пожара.

Алгоритм действий при обнаружении пожара

Немедленно звоните по номеру 101.

При небольшом возгорании (например, если тлеет окурок) попробуйте засыпать его землей или песком. Если огонь сильный и быстро распространяется – немедленно покиньте место. Двигаться нужно навстречу ветру или перпендикулярно линии огня.

По данным Укргидрометцентра, в период с 9 по 11 мая в Украине кроме Крыма, Волынской, Закарпатской, 10-11 мая и Одесской, Николаевской, 11 мая и Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областей будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают тушить масштабный лесной пожар. Ориентировочная площадь, которая охвачена огнем, уже составляет более 1100 га.

Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине масштабный лесной пожар охватил 2400 гектаров территории в приграничной зоне вблизи границы с РФ. Из-за постоянных обстрелов и активности вражеских БПЛА лесоводы не имеют доступа к части очагов возгорания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!