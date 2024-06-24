В цветах флага Украины: культовая певица 70-х Дениз Нолан вышла замуж за жениха после 47 лет совместной жизни. Фото и видео

Звезда 70-х, певица Дениз Нолан вышла замуж за своего жениха Тома Андерсона после 47 лет совместной жизни. На свадьбу знаменитость надела образ в цветах флага Украины.

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Пара впервые встретилась в 1977 году, когда Дениз пела вместе со своей сестрой в The Nolans, а Том был барабанщиком в London Rooms. Он играл в ее группе после того, как исполнительница начала сольную карьеру, впоследствии стало известно о романе коллег. В этом году пара наконец-то поженилась на знаменитой набережной Блэкпула, Англия, сообщает Metro.

На фотографиях журнала OK! можно увидеть невесту, сияющую в расшитом бисером платье цвета шампанского в сочетании с ослепительно-голубым блейзером и соответствующей шляпкой. Дениз несла желто-белый букет, подходящий к бутоньерке Тома.

В разговоре с изданием звезда рассказала, что пара хотела жениться еще 6 лет назад из-за диагноза любимого – болезнь Паркинсона. По данным NHS, это прогрессирующее расстройство, поражающее нервную систему. Нолан призналась: супруги "не хотели ждать, пока Тому станет еще хуже".

Сначала влюбленные планировали провести небольшую церемонию только вдвоем и со свидетелями, но когда сестра исполнительницы Линда узнала об их планах, она убедила их устроить более масштабный праздник. Дениз поделилась, что их вечер был наполнен танцами, диджей играл треки Синатры, а также песни из альбома ее группы The Nolans.

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