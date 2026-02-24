'Были у адвоката'. Остапчуки поставили точку в ссоре с экс-супругой ведущего и приняли окончательное решение о скандальном доме

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина заявила об окончательном решении относительно скандального дома, который стал предметом публичного конфликта с его экс-супругой Кристиной Горняк. Супруги сообщили, что отказываются от судебных споров и начинают процедуру дарения доли недвижимости.

По словам Екатерины Остапчук в InstaStories, они вместе с мужем побывали у адвоката и решили не начинать многолетние судебные процессы. Она отметила, что "спокойствие дороже", а длительное выяснение отношений в судах только подпитывало бы публичный конфликт.

"Были у адвоката. Коллективно решили, что тягаться по судам с ней еще несколько лет, чтобы она делала на этом контент, и удовлетворить ее таким образом в желании получить наше внимание и быть с нами связанной, мы не хотим. Спокойствие дороже", – отметила Екатерина.

Она также пояснила, что супруги начинают процедуру дарения половины дома, который принадлежит Владимиру, другим людям. Таким образом, по ее словам, все дальнейшие вопросы по восстановлению или использованию недвижимости экс-супруга сможет решать уже с новыми совладельцами.

"Официально хороним для себя этот дом и ставим точку. Любые ее публичные обращения к нам по поводу дома после того, как Вова уже больше не будет совладельцем, будем считать сталкерством. Нас больше ничего не будет связывать", – подчеркнула она.

Екатерина добавила, что через месяц юридическая связь с домом будет полностью прекращена.

"Попрощаться с домом окончательно – достаточная цена за спокойствие. Как мы молчали до апреля 2025, так и будем молчать с сегодняшнего дня", – написала она, дав понять, что больше не планирует комментировать ситуацию.

Реакция Кристины Горняк появилась почти сразу. В своих InstaStories она саркастически предположила, что суд, которым ей угрожали, вероятно, "отменяется", а также поинтересовалась, когда состоятся нотариальные действия.

Этому заявлению предшествовали громкие признания Горняк о причинах развода с ведущим в 2022 году. Она заявила, что три года якобы терпела эмоциональные издевательства в браке, в частности в периоды, когда муж находился в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, именно это стало причиной разрыва.

Горняк также сообщила, что скрывала факт измены и проходила терапию после развода. Она объяснила, что долго молчала, чтобы не выносить подробности личной жизни на публику, однако решила высказаться из-за публичных комментариев со стороны нынешней жены Остапчука.

В ответ Екатерина Остапчук опубликовала скриншот одного из сообщений Горняк и опровергла обвинения в алкоголизме и эмоциональном насилии. Она заявила, что имеет свидетелей обратного и пообещала действовать в правовом поле.

"Все, больше комментировать не буду. Жди заявление", – написала она.

Сам Владимир Остапчук публично обвинения бывшей жены пока не комментирует.

Как сообщал OBOZ.UA накануне, Кристина Горняк сообщила о том, что потеряла дом под Киевом, который скандалами делила с экс-супругом, в результате массированного российского обстрела в ночь на 22 февраля. Значительные повреждения получила также недвижимость соседей, но, к счастью, люди остались живы.

