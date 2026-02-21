Зендея спровоцировала слухи о тайном браке с Томом Холландом: звезды обручились больше года назад

Во время недавнего выхода в свет американская актриса Зендея спровоцировала предположение о том, что они со звездой фильма "Человек-паук" Томом Холландом тайно связали себя узами брака. Больше года знаменитость носила кольцо с крупным драгоценным камнем, с которым ей сделал предложение избранник, а теперь надела вместо него более сдержанное золотое украшение, похожее на обручальное кольцо.

Соответствующие кадры появились на сайте издания HELLO. Теперь фанаты актеров предполагают, что они сыграли свадьбу в интимной обстановке и, в традиционной для себя манере, решили не выносить важное событие на всеобщее обозрение.

Кстати, еще летом прошлого года близкий друг Зендеи подчеркивал, что пара точно организует брачную церемонию скрыто. Знаменитостям важно провести этот день в компании самых близких.

Зендея и Том Холланд вообще редко делятся подробностями личной жизни. Так еще в начале 2025 года актриса привлекла внимание публики на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус", продемонстрировав мерцающее кольцо на безымянном пальце левой руки. В сети начали активно распространяться слухи, что звезды обручились, но они никак не комментировали эту тему, пока отец Тома Холланда не нарушил молчание.

"Том невероятно долго готовился. Он не только приобрел кольцо, но и поговорил с отцом Зендеи, Казембе Аджаму Коулманом, и получил разрешение сделать предложение своей дочери. Том распланировал абсолютно все: когда, где, как, что сказать, что надеть", – прокомментировал Доминик Холланд подготовку сына к важному дню.

Позже источники сообщили, что звезда "Человека-паука" сделал любимой предложение руки и сердца в период между Рождеством и Новым годом. Важный момент прошел в совершенно интимной атмосфере.

А вот в октябре прошлого года новый статус отношений подтвердил и сам Том Холланд. Во время одного из мероприятий журналист назвал Зендею "девушкой" актера, после чего знаменитость мгновенно выправил его и сказал "невеста".

