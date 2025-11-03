56-летняя Дженнифер Энистон официально подтвердила свои отношения с гипнотизером: как выглядит пара. Фото

56-летняя американская актриса Дженнифер Энистон официально подтвердила, что встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. По случаю его дня рождения пара обнародовала романтическое совместное фото.

Звезда сериала "Друзья" публично поздравила новоизбранного кавалера с 50-летием и назвала его "любимым". Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram, на которую подписаны почти 45 млн фолловеров.

"С днем рождения, любимый", – подписала фото Энистон.

На черно-белом снимке пара позирует у окна на фоне ночного города. 56-летняя актриса нежно обнимает избранника за талию, а он держит свои руки на ее ладонях. Однако не только трогательные объятия заинтересовали внимательных интернет-пользователей.

На безымянном пальце Энистон заметили кольцо, похожее на обручальное. Это вызвало подозрения относительно помолвки пары, которую уже не раз замечали вместе.

Кто такой Джим Кертис

Вероятный жених Дженнифер Энистон называет себя "гипнореалистом" и трансформационным коучем, который помогает людям "освободиться от прошлого" и открыть сердце для новых отношений.

Его соцсети насчитывают более полумиллиона подписчиков, для которых он публикует вдохновляющие цитаты, упражнения по медитации, аффирмации для исцеления после разрыва и рекомендации по "переосмыслению реальности".

Что известно об отношениях Энистон и Кертиса

Звезда, которая ранее была замужем дважды, спровоцировала слухи о романе с Кертисом, когда их увидели на отдыхе на Майорке, Испания, в июле этого года. Позже гипнотизер поддержал возлюбленную на премьере третьего сезона ее драматического сериала "Утреннее шоу", хотя и не вышел с актрисой на красную дорожку.

В таблоидах не раз появлялись комментарии приближенных к паре инсайдеров, которые рассказывали об эмоциональных, страстных и чувственных отношениях новосозданной пары. Папарацци даже узнали, что Энистон познакомила возлюбленного со своими близкими друзьями.

