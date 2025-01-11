'Он долго готовился': Отец Тома Холланда рассекретил подробности помолвки актера с Зендеей

Американская актриса Зендея подогрела слухи о помолвке со своим бойфрендом Томом Холландом после того, как появилась на красной дорожке "Золотого глобуса 2025" с мерцающим кольцом на безымянном пальце левой руки. И хотя пара не спешит раскрывать подробности о кардинальных переменах в личной жизни, отец звезды "Человека паука", комик Доминик Холланд не может сдержать эмоций от радостной новости.

Видео дня

Как сообщает People, в своем небольшом блоге на платформе Patreon юморист рассекретил, что его сын очень тщательно готовился к важному шагу. По словам писателя, 28-летняя знаменитость даже просил разрешения сделать предложение любимой у ее папы.

"Том невероятно долго готовился. Он не только приобрел обручальное кольцо, но и поговорил с отцом Зендеи, Казембе Аджаму Коулманом, и получил разрешение сделать предложение своей дочери. Том распланировал абсолютно все: когда, где, как, что сказать, что одеть", – рассекретил Доминик Холланд.

Комик добавил, что отношение актера к помолвке кардинально отличается от его подхода в молодости. Он в шутку отметил, что был ужасно подготовлен к тому, чтобы сделать предложение матери знаменитости, Никки Холланд, словно не воспринимал все серьезно.

Следует отметить, что информацию о том, что Зендея и Том Холланд обручились ранее подтвердил инсайдер, приближенный к паре, изданию TMZ. По словам источника, звезда "Человека паука" решился сделать предложение руки и сердца избраннице в период между Рождеством и Новым годом. Важный момент для пары прошел в довольно интимной атмосфере.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Селене Гомес сделали предложение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!