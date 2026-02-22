Земфира, которая финансирует войну, остановила карьеру из-за украинских флагов и плакатов на концертах: чем она будет заниматься

Певица, "хорошая русская" и "иноагентка" Земфира остановила карьеру как минимум до мая 2026 года и переезд из Парижа в Лондон. Причиной назвали ее "агитацию" против войны в Украине.

Об этом сообщают российские медиа. В гастрольном графике артистки на 2026–2027 годы пока отсутствуют какие-либо концерты – ни клубные, ни стадионные.

Одной из причин паузы там назвали невозможность безопасно выступать перед русскоязычной аудиторией в странах "СНГ". Артистка якобы опасается задержания и депортации в РФ из-за желто-синих флагов и оппозиционных плакатов на концертах за рубежом.

Также среди причин называют желание "перезагрузиться", отойти от публичности и решить личные проблемы. Певица якобы сознательно отказывается от формата масштабных сольных туров и почти не рассматривает корпоративные выступления.

По неофициальным данным, она соглашается на частные мероприятия только за гонорар от 150 тысяч евро, перелет частным самолетом и при жестких технических требованиях, а также при условии минимальных связей заказчика с Россией и подписания контрактов заранее.

В свое время Земфира показывала настоящее отношение к украинскому флагу. На концерте в Кипре она взяла в руки знамя от фанатки, однако "с каменным лицом подняла его и, не разворачивая, забрала за кулисы".

Напомним, что "хорошей россиянкой" Земфиру начали считать после ее антивоенных призывов на концертах и переезда за границу. Слушатели надеялись, что звезда оборвала связи с Россией. Тогда по сети начала распространяться информация, что певица получила французское гражданство из-за того, что 1,5 года жила в Париже. Но позже это оказалось ложью.

Наоборот, она продолжила платить налоги в РФ и зарегистрировала там новую компанию под названием "Родина".

К тому же в начале мая 2023 года Земфира подала иск в Минюст РФ с требованием снять с нее статус иноагента. Этот шаг позволяет артистам не отчитываться каждые полгода о своих доходах.

"Я – гражданка Российской Федерации, и никаких других гражданств я не имею и не буду иметь. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было. Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну, но ненавижу государство", – заявила певица.

Земфира с начала полномасштабного вторжения показывала свою "поддержку" Украине. Давая концерты, она критиковала российские власти. Во время одного из таких шоу на Кипре россиянка сказала: "Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я ежедневно молюсь, чтобы война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну".

