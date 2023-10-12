Зеленская поделилась 'рецептом' ментального здоровья во время войны: украинцам не нужно играть роли

Первая леди Украины Елена Зеленская дала совет украинцам, как заботиться о ментальном здоровье в условиях войны. По ее словам, люди привыкли играть роли и часто бывают нечестны с собой.

Жена Владимира Зеленского считает, что время от времени нужно "снимать маски" и прислушиваться к своим чувствам. Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью Елене Фроляк для "Фактов ICTV" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В сентябре 2023 года состоялся третий Саммит первых леди и джентльменов, где обсуждали тему ментального здоровья. Одним из спикеров был британский актер и комик Стивен Фрай. Он заботится о своем эмоциональном состоянии, помогая другим, увлекаясь современными технологиями, самосовершенствуясь и лелея внутреннюю свободу.

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Елена Фроляк попросила первую леди дополнить этот список и рассказать, что бы она посоветовала украинцам.

"Быть честным прежде всего с собой. Это, пожалуй, бывает сложнее всего. Мы привыкли играть свои роли, которые мы сами себе определили или нам определило общество. Иногда быть честным с собой – означает смелость отказаться от одной из ролей", - рассказала Елена Зеленская.

Она привела в пример сильную и оптимистическую мать, которая делает всех вокруг счастливыми и "тянет все на себе". Таким женщинам, считает первая леди, иногда нужно отдыхать от этой роли, чтобы сохранить силы.

"Пока ты сам себе не признаешься, что есть какая-то проблема, ты не будешь ничего с этим делать. Другой шаг – быть честным с окружающими. Человек должен иметь смелость это сделать", – добавила первая леди Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская столкнулась с серьезной и достаточно распространенной ныне проблемой – расстройством сна. Жена президента, по ее словам, работает над устранением этого нарушения. Какая книга ей в этом помогает – читайте по ссылке.