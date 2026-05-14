Здесь нельзя носить "голые" платья: четыре строгих правила красной дорожки в Каннах, за нарушение которых наказывают даже топ-звезд

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
На Каннском кинофестивале существуют жесткие правила дресс-кода, которые действуют на главной красной дорожке. За несоблюдение требований участникам могут просто отказать во входе – даже если речь идет о мировых знаменитостях.

Одним из главных ограничений остается запрет так называемых "голых" платьев и слишком откровенных образов. Как пишут в People, требования будут действовать и во время Каннского кинофестиваля 2026 года, особенно на вечерних премьерах в Большом театре Люмьер.

У фестиваля есть специальные команды, которые контролируют соблюдение дресс-кода. Если образ гостя не будет соответствовать требованиям, его могут не допустить к красной дорожке или на сам показ. В правилах фестиваля прямо указано, что сотрудники "обязаны запретить доступ любому, кто не соблюдает эти правила".

Запрет на "голые" платья

Организаторы отметили, что "из соображений приличия обнажение запрещено на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля". Именно поэтому в последние годы звезды все чаще отказываются от прозрачных платьев и экстремально откровенных образов в Каннах.

В прошлом году представители фестиваля объясняли, что эти правила лишь формализуют давние требования мероприятия, а также учитывают французское законодательство.

На вечерние премьеры – только официальный стиль

Гости вечерних показов, которые проходят около 19:00 и 22:00 в Большом театре Люмьер, также должны придерживаться официального дресс-кода.

Для женщин разрешены длинные вечерние платья, коктейльные образы или классическое маленькое черное платье. Мужчины должны приходить в смокингах или темных костюмах с галстуком или бабочкой.

Также приемлемыми считаются темные брючные костюмы и элегантные образы с черными брюками.

Под запретом – объемные платья и большие шлейфы

Еще одно правило касается слишком пышных нарядов. В Каннах не позволяют выходить на красную дорожку в образах, которые могут затруднять передвижение гостей или мешать рассадке в театре.

Именно поэтому под запрет попали большие шлейфы и слишком объемные конструкции, которые часто можно увидеть на других светских мероприятиях.

Кроссовки и большие сумки тоже не разрешены

Организаторы регламентировали даже обувь и аксессуары. На красной дорожке разрешена только элегантная обувь – как на каблуках, так и без них. В то же время кроссовки официально запрещены.

Также в Большой театр Люмьер нельзя проносить большие сумки или рюкзаки.

Ранее OBOZ.UA писал, что знаменитости, которым уже далеко за 60 лет, не побоялись бросить вызов возрасту и предстали перед публикой в ярких аутфитах. Среди них были 92-летняя Джоан Коллинз и вечно молодая Деми Мур.

