92-летняя Джоан Коллинз и вечно молодая Деми Мур: как выглядели на красной дорожке в Каннах иконы Голливуда, которым уже далеко за 60. Фото

Открытие 79-го Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье Франции собрало самых популярных мировых звезд, которые превратили торжественное мероприятие в настоящий показ мод, появившись на красной дорожке во впечатляющих образах. Однако наибольшее внимание привлекли легенды кинематографа, среди которых Джоан Коллинз, Джейн Фонда, Деми Мур, Стеллан Скашгорд и Филиппина Лерой-Болье, ведь, несмотря на свой почтенный возраст, они излучали гламур и поражали молодым видом.

Знаменитости, которым уже далеко за 60 лет, не побоялись бросить вызов возрасту и предстали перед публикой в ярких аутфитах. Как выглядели иконы Голливуда в Каннах смотрите в материале OBOZ.UA.

92-летняя Джоан Коллинз засияла на красной дорожке в изысканном белом платье с открытыми плечами и небольшим шлейфом от французского дизайнера Стефана Роллана. Объемный верх наряда звезды сериала "Династия" напоминал силуэт цветка, а черные высокие перчатки добавили ее образу особого шика. Из украшений актриса выбрала бриллиантовое ожерелье и серьги.

88-летняя Джейн Фонда оказалась в центре внимания публики благодаря черному платью с пайетками, что сочетало в себе классику и гламур. Акцент на шее она создала благодаря массивной цепочке с подвеской, а также надела несколько колец. Знаменитость сделала свою фирменную прическу, закрутив пряди в небольшие волны, и подчеркнула внешность макияжем в темно-коричневых оттенках.

На открытии Каннского кинофестиваля 63-летняя Деми Мур в очередной раз поразила фанатов своим невероятным видом. Для выхода на красную дорожку вечно молодая актриса выбрала эффектное мерцающее платье с силуэтом русалки от Jacquemus, что подчеркнуло ее изящную фигуру. Образ селебрити дополнила массивным ожерельем от бренда Chopard.

Шведский актер Стеллан Скашгорд в свои 74 года излучал уверенность на торжественном мероприятии, нарядившись в элегантный костюм от итальянского модного дома Bottega Veneta. Звезда "Дюны" выбрал вневременную классику, подчеркнувшую его статус.

63-летняя Филиппина Лерой-Болье вышла на красную дорожку в фактурном фиолетовом платье от французского бренда Saint Laurent. Наряд артистки был задекорирован аккуратными рюшами на рукавах, декольте и юбке со шлейфом, что добавляло ее внешнему виду легкости и женственности. Лерой-Болье собрала волосы в свободный пучок, полностью открыв лицо и подчеркнув молодой вид.

