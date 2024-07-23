Самая крепкая пара Голливуда. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли восхитили фанатов общим появлением на премьере 'Дедпул и Росомаха'

Американская актриса Блэйк Лайвли поддержала своего мужа Райана Рейнольдса на премьере "Дедпула и Росомахи" в Нью-Йорке. Пара залюбовала сеть общим выходом, в очередной раз продемонстрировав прочную связь.

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В честь роли своего любимого звезда надела атласный красный комбинезон без бретелей с черным кружевом. Райан появился на красной дорожке в черном костюме с белой рубашкой на пуговицах и брошкой в цветах супергероев.

Несмотря на слухи о разводе, Лайвли отметила в соцсетях, что хейтеры "могут только мечтать" об их разрыве. Признанием в любви стало и то, что супруги рассекретили имя четвертого ребенка, пишет The Mirror. Рейнольдс заявил, что малыша, родившегося в прошлом году, назвали "Олин". Имя имеет нордическое происхождение и означает "наследник предка".

Несмотря на новости, пара все еще скрывает пол ребенка. Поклонники считают, что после трех девочек – 9-летней Джеймс, 7-летней Инес и 4-летней Бетти, Лайвли и Рейнольдс все же дождались мальчика. Согласно Variety, Райан обратился к любимой со сцены: "Я хочу начать с благодарности своей жене Блейк, которая здесь. Я хочу поблагодарить моих детей Джеймса, Инеса, Бетти, Олина".

В преддверии премьеры Блэйк мило поздравила Рейнольдса с выходом фильма в кинотеатрах, поделившись снимком, на котором она целует его на съемочной площадке. Поклонники говорят, что именно Лайвли могла сыграть подругу Дедпула в новой части, но пока эта информация не подтверждена.

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