'Застегивайтесь, чтобы не было видно вышиванок'. Рудницкая вспомнила, как впервые попала домой к Лине Костенко

Телеведущая, певица и организатор авторского рождественского проекта "Территория Рождества" Анжелика Рудницкая поделилась воспоминаниями, как в студенческие годы вместе с друзьями ходила колядовать к известным украинским художникам. В частности, ежегодно бывали дома у украинской легенды Лины Костенко.

Об этом Анжелика Рудницкая рассказала в интервью OBOZ.UA. Она также вспомнила, при каких необычных обстоятельствах познакомилась с Ниной Матвиенко.

В студенческие годы на факультете журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко Анжелика Рудницкая вместе с однокурсниками создала собственный студенческий вертеп и ходила колядовать к преподавателям и известным украинским художникам: "Как узнавали адреса? У нас были свои способы. Всюду встречали очень тепло: угощали конфетами, пирожками... Бедные студенты могли хоть раз в год вволю наесться. Колядовали и у Драча, и у Павлычко. В нашем вертепе тогда было немало людей, которые сейчас на слуху: телеведущие Елена Фроляк, Оксана Соколова, Олег Панюта, Константин Грубич, несколько нынешних профессоров КНУ им. Шевченко, даже экс-министр культуры Николай Точицкий. Ирина Геращенко – бывшая первая вице-спикер парламента, нардеп Николай Княжицкий. Мы все знакомы еще с тех времен".

Особенно теплые воспоминания у Рудницкой связаны с Линой Костенко: "Каждый год нас принимала Лина Костенко – была нашей любимой поэтессой. Недавно встретила ее дочь Оксану Пахлевскую и говорю ей: "Оксана, а вы помните, что мы к вам приходили?" А она: "Конечно, помним, мы вас очень любили".

"Мы звонили в дверь, и нас охотно впускали, – вспоминает Анжелика Рудницкая. – Но все предупреждали: держитесь вместе и застегивайте куртки, чтобы не было видно вышиванок, потому что помнили репрессированный вертеп и боялись за нас. Вспоминаю, как однажды мы пришли колядовать к семье, а за праздничным столом сидела Нина Матвиенко – оказалось, что она кума хозяйки. Так состоялось мое первое знакомство с Ниной Митрофановной".

Ранее OBOZ.UA писал, что Тоня Матвиенко – певица и дочь легендарной Нины Матвиенко – в интервью нашему изданию рассказывала, что в ее детстве на праздники в их дом приходили колядовать целые народные коллективы: "На Сочельник в наш дом приходили колядовать большие народные коллективы. Очередь стояла! Однако надо сказать, что такое при советской власти не очень приветствовалось, но к Нине Матвиенко приходили без боязни. Правда, возникала другая проблема: каждому надо что-то дать. А это было в непростые 90-е, денег – не напасешься. Так мама выносила всю нашу кладовку – консервацию, картошку".

