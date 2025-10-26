Заснул за рулем и слетел с дороги: актер-воин Мирешкин впервые рассказал о ДТП, которое едва не забрало у него жизнь

Украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин впервые рассказал о серьезной аварии, в которую попал летом. ДТП едва не закончилось для него фатально – артист получил многочисленные травмы, среди которых переломы ребер, грыжа и компрессионный перелом позвоночника.

Как признался Мирешкин в Instagram, авария произошла еще 3 июля, когда он заснул за рулем и вылетел с дороги. Сам актер назвал этот день своим вторым днем рождения, ведь выжить после такого инцидента ему удалось чудом.

"За время службы можно было забараниться много раз, но так бессмысленно никогда. 3 июля теперь мой второй день рождения. Я заснул за рулем и слетел с дороги. Как следствие – девять переломанных ребер, пневмоторакс, межпозвоночная грыжа еб*йшего размера и, как выяснилось позже, – компрессионный перелом позвоночника", – рассказал актер.

Он отметил, что после четырех дней в реанимации уже через неделю начал ходить, однако настоящие трудности начались позже. Из-за осложнений после травм ему пришлось ежедневно посещать массажиста-реабилитолога, чтобы восстановить позвоночник и снять зажимы, которые вызывали сильную боль.

"До этого я думал, что знаю что-то о боли, но массажист каждый день доказывал мне обратное. Так я и провел почти четыре месяца в слабости, экзекуциях, и без физических упражнений", – признался Мирешкин.

Несмотря на длительную реабилитацию, военный признался, что сейчас уже чувствует себя лучше и возвращается к работе. По его словам, собратья шутят, что он "стареет" и должен привыкать к боли в спине, однако актер настроен доказать обратное.

"Я хочу доказать себе и им обратное! Сейчас уже чувствую себя лучше и возвращаюсь к работе. Поэтому, если мы доживем и не случится новых трагических происшествий – за год я планирую быть в лучшей форме при жизни. Это публичное обещание сделать все, чтобы выйти на лучший уровень, будет меня дисциплинировать", – добавил воин.

