Заслуженный артист Кричевский, который пил водку с Путиным, признался, что бы сказал ему сейчас и каким диктатор был 30 лет назад: это разные люди

Заслуженный артист Украины Гарик Кричевский, который в свое время выступал перед Владимиром Путиным и даже пил с ним водку, отметил, что с годами российский диктатор кардинально изменился. Несколько десятилетий назад глава РФ произвел на исполнителя впечатление довольно интеллигентного человека, но затем его поведение стало совершенно иным.

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По словам Кричевского, если бы сейчас он встретился с диктатором, то попытался бы донести до него правду об украинском народе, однако сильно сомневается, дало ли бы это положительный результат. Об этом артист рассказал в интервью Славе Демину.

"Я пел там, как и все украинские артисты. Он (Владимир Путин. – Ред.) мне водку наливал. Это было в резиденции где-то между Киевом и Черниговом, где собиралось очень много президентов. Около 30 лет назад сложилось впечатление, что это очень умный и воспитанный человек. Он вел себя очень достойно. Это два разных человека", – высказался певец.

Гарик Кричевский отметил, что если бы сейчас у него была возможность встретиться с Путиным один на один, он не сделал бы ничего экстраординарного. Певец хотел бы попытаться повлиять на жесткую позицию диктатора в отношении Украины посредством общения, хотя в результативности такого метода не уверен.

"Если бы я был просто Гариком Кричевским, то попытался бы как-то рассказать ему правду о нас. Понял бы он? Я не знаю. Я за диалог. Если бы был политиком, то, наверное, тоже попытался бы доказать, что так нельзя", – сказал артист.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что украинский комик Сергей Детков, который входил в "элиту" российского шоу-бизнеса, вспомнил две ситуации из прошлого, который доказывают, что Путин — тиран и "душевный инвалид".

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