Украинский комик, входивший в "элиту" российского шоу-бизнеса, вспомнил две ситуации из прошлого, доказывающие, что Путин – тиран и "душевный инвалид"

Украинский стендап-комик Сергей Детков, который в свое время был одним из самых известных юмористов российского шоу-бизнеса и выступал в топовых проектах ТНТ и "Что было дальше?", резко высказался о Владимире Путине. Артист назвал российского диктатора "душевным инвалидом" и объяснил, какие две истории из его прошлого убедили его в том, что глава Кремля является настоящим тираном.

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В интервью "хорошему россиянину" Юрию Дудю комик рассказал, что заинтересовался биографией Путина после просмотра цикла документальных материалов о становлении путинского режима. По его словам, особенно показательными оказались два эпизода из молодости российского президента.

Как Путин относился к своей жене

Первым он назвал рассказ об отношении Путина к своей жене Людмиле. По словам комика, будущий диктатор РФ в молодости регулярно опаздывал на свидания, а также не помогал беременной жене, которая сама носила тяжелые сумки и занималась бытом.

"Его бывшая жена рассказывала, что он мог опоздать на свидание на целый час. Уже это о многом говорит. А еще была история, что сосед упрекал Путина за то, что тот совсем не помогает жене. Она беременна, у нее маленький ребенок, она сама тащит тяжелые вещи наверх, а ему все равно. Это уже очень многое говорит о нем как о человеке", – сказал Детков.

Комик добавил, что не может представить себе такого поведения со стороны нормального человека.

"Для любого нормального мужчины это просто невозможно", – подчеркнул он.

Получал удовольствие от страха других людей

Детков также рассказал историю о молодом Путине и его знакомом, которого тот согласился подвезти после тренировки. По словам юмориста, будущий диктатор посадил мужчину в свой старый "Запорожец", после чего начал мчаться по Санкт-Петербургу на большой, запрещенной скорости, выезжая на встречную полосу.

"Путин начал ехать со скоростью под сотню по Питеру на старом "Запорожце", вылетая на встречную полосу. Пассажир очень испугался, кричал, просил его остановиться. А Путин смеялся", – пересказал историю комик.

Именно реакция будущего диктатора, по словам Деткова, стала для него самой важной деталью.

"Ему доставляло удовольствие, что рядом сидит человек, которому безумно страшно. Ему плохо, а ему смешно. Мне кажется, именно эти два момента, даже если не брать во внимание все остальное, говорят о очень многом. Они показывают, кто он такой. Как он относится к самым близким людям и что он вообще не считает их людьми", – высказался артист.

"Идеальный тиран"

Детков убежден, что если человек не способен сочувствовать даже собственной семье, то тем более не будет переживать за судьбы миллионов других.

Говоря о личности Путина, комик также упомянул роман американского писателя Джона Стейнбека "К востоку от рая", который, по его словам, помог ему сформулировать собственное отношение к российскому диктатору.

"Стейнбек писал, что есть люди, которые рождаются от природы с инвалидностью. Вот, может человек родиться с одной рукой, а может – без души. Вот она может быть душевно больным", – пояснил Детков.

Именно так, по словам стендап-комика, он воспринимает президента РФ.

"Вот так он может родиться без души, без эмпатии, без любви. Он этого не умеет. Вот он – душевный инвалид. Он не может любить, он этого не умеет. И такой правитель, видимо, и нужен России. Это идеальный тиран", – заявил артист.

Детков также вспомнил, как встретил начало полномасштабного вторжения. Он рассказал, что еще 5 января 2022 года вернулся из России в Киев, поэтому 24 февраля проснулся от звонка друга со словами: "Вставай, началась война".

Комик признался, что после первых дней шока остался в украинской столице. Его родители переехали к знакомым в центр города, а сам он поселился в волонтерском хабе, где вместе с друзьями готовил еду, сортировал гуманитарную помощь, собирал лекарства и развозил необходимые вещи.

Справка. Сергей Детков родился в Запорожье и начал карьеру в Украине, однако настоящую популярность завоевал в России, где стал участником самых рейтинговых комедийных проектов "Открытый микрофон", Stand Up, "Что было дальше?", "Блиц-крик" и "Кто здесь комик?". Именно благодаря участию в этих шоу его считали одним из представителей "элиты" российской стендап-сцены.

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