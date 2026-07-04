"Зашел ко мне в гримерку и говорит..." Коллега Богдана Ступки вспомнила его неожиданный поступок в Театре Франко

Народная артистка Украины Лариса Руснак поделилась воспоминаниями о легендарном актере и многолетнем руководителе столичного Театра Франко Богдане Ступке.

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По словам актрисы, после одного из спектаклей он неожиданно зашел в ее гримерку и сделал замечание, которое она помнит до сих пор. Об этом Руснак рассказала в интервью OBOZ.UA.

Актриса призналась, что за годы работы Ступка был очень разным – мог быть и мягким, и строгим. Однако одна история навсегда запечатлелась в ее памяти. По словам Руснак, после спектакля "Два цветка цвета индиго", где она исполняла роль Фриды Кало, Богдан Ступка зашел в ее гримерку и задал неожиданный вопрос. "Он говорит: „Ляля, а почему вы не станцевали номер на стуле?" Я растерялась. Говорю: "Как не станцевала? Я же танцевала". А он: "Не станцевали". Сказал это так резко", – вспомнила артистка.

Впрочем, вместо обиды она почувствовала совсем другое. "А я тогда подумала: „Боже, какое же это счастье!"". Человек, который руководит таким театром, сидит в зале, внимательно смотрит спектакль, помнит каждую деталь, а после спектакля подходит поговорить с актером. Для меня это проявление невероятного уважения к театру", – объяснила Руснак. Актриса отметила, что именно такая внимательность к деталям и неравнодушие руководителя стали для нее одним из самых ярких воспоминаний о Богдане Ступке.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Театра Франко Дмитрий Рыбалевский поделился своими воспоминаниями о руководителе театра Богдане Ступке. По словам артиста, именно Ступка в свое время дал ему шанс стать актером театра, а впоследствии сказал слова, которые оказались пророческими. Дмитрий Рыбалевский вспомнил один из последних разговоров с Богданом Ступкой, который состоялся во время гастролей в Симферополе. Уже тогда руководитель театра тяжело болел, однако почти никому об этом не говорил.

В то же время народный артист Украины Назар Заднепровский рассказал в интервью OBOZ.UA, что работать бок о бок с легендой было непросто: Ступка был чрезвычайно требовательным, жестким и мог довести артистов до слез. Актер признался, что помнит Богдана Ступку не только как выдающегося партнера по сцене, но и как руководителя со сложным характером: "Он был строгим, мягким никогда не бывал. Бывал и в хорошем настроении, и в плохом… Богдана Сильвестровича вам никто не вспомнит как мягкого человека. Нет-нет! Он был жестким, даже жестоким. Да-да. Справедливым, иногда несправедливым".

По словам артиста, ему самому не раз приходилось терпеть от Ступки:"Меня не раз доводил до слез. Но разве только я? А Хостикоев, а Бенюк? Они годами ничего не играли в театре. Почему, думаете, появилась театральная труппа "Бенюк и Хостикоев"? Что уж говорить обо мне?" – отметил он.

Назар Заднепровский также предположил, что причиной многих конфликтов был непростой характер самого Богдана Ступки: "За гениальным талантом скрывалось огромное эго: я и только я. Когда все вокруг говорят: "Какой вы талантливый", – это хорошо. А если, например, кто-то скажет: "Я тоже хороший актер", – все. Не дай Бог попасть к нему в немилость. Если кого-то не полюбил, доставалось по полной". Несмотря на это, Заднепровский подчеркнул, что не держит обиды на своего бывшего руководителя и убежден: масштаб его таланта перевешивал человеческие недостатки: "Однако я считаю, что талантливому человеку нужно все прощать за его гениальный талант", – подытожил артист.

Полное интервью с Ларисой Руснак читайте на OBOZ.UA здесь.

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