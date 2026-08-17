Заокеанский друг Украины намерен покорить Евровидение 2027: кто такой bbno$ и какой его "бессмысленный" хит прослушали более миллиарда раз

Канадский рэпер bbno$ заявил, что хочет представлять свою страну на Евровидении 2027. 31-летний артист уже имеет связи с конкурсом: он сотрудничал с украинскими победителями Евровидения 2022 Kalush Orchestra, а после начала полномасштабного вторжения отказался от запланированного концерта в Москве. Теперь музыкант может стать первым в истории представителем Канады на песенном конкурсе.

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О своих амбициях bbno$ объявил со сцены во время выступления, сообщает Aussievision. Он заявил, что планирует подать заявку на участие в национальном отборе, если такой будет проводиться.

"И именно поэтому я хочу, чтобы вы, друзья, стали первыми в мире, кто узнает о том, что я сейчас вам скажу. Примерно две-три-четыре недели назад Канаде предложили принять участие в Евровидении. И bbno$, также известный как Александр Леон Гумучиан из Ванкувера, Британская Колумбия, Канада, попробует выступить от Канады", – сказал артист.

Впрочем, интерес bbno$ к конкурсу возник давно. В мае 2025 года он опубликовал в TikTok видео с надписью "bbno$ на Евровидении 2026. Армения", намекнув, что хотел бы представлять страну своего армянского происхождения. Впоследствии ролик исчез, а на сцене конкурса музыкант так и не появился.

Правда, само по себе желание bbno$ еще не означает, что он поедет в Болгарию, где в следующем году пройдет конкурс. Канадская телерадиокомпания пока не объявила, каким именно будет механизм отбора первого представителя страны. Среди желающих уже есть и другие канадские артисты, в частности певица Rêve.

Поддержку возможному участию bbno$ уже выразили украинские музыканты. Артист хорошо знаком с Kalush Orchestra: в 2023 году они вместе с саунд-продюсером DITVAK выпустили трек Ushme Uturbe.

На желание канадского рэпера попасть на Евровидение отреагировали и сами участники Kalush Orchestra в комментарии "Дом Евровидения".

"bbno$, я очень за тебя болею. Да, красава, респект", – сказал фронтмен группы Олег Псюк.

Мультиинструменталист Kalush Orchestra Тимофей Музычук также положительно оценил артиста, но подчеркнул важность конкурсной песни: "Крутой чувак, на самом деле, вообще такой позитивный человек. Все зависит не от исполнения, а от песни".

Сам bbno$ уже имеет немалый опыт сотрудничества с артистами Евровидения, правда, довольно противоречивыми и пророссийскими. Помимо украинцев из Kalush Orchestra, он работал со скандальным Joost Klein, Tommy Cash, имеющим русские корни и сотрудничавшим с россиянами, группой с РФ Little Big, осудившей войну в Украине, а также с Marcus & Martinus.

У bbno$ есть и показательный эпизод, связанный с Россией. На 14 августа 2022 года в Москве был запланирован его концерт, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину выступление отменили.

Кто такой bbno$

Настоящее имя артиста – Александр Леон Гумучиан. Он родился в 1995 году в Ванкувере в семье армянского происхождения. Его псевдоним bbno$ расшифровывается как baby no money.

Гумучиан начал заниматься музыкой после травмы спины, которая положила конец его мечтам о профессиональной карьере пловца. В 2014 году он вместе с друзьями начал экспериментировать с музыкой, а впоследствии выкладывал композиции на платформе SoundCloud.

Мировую известность bbno$ получил в 2019 году после выхода песни Lalala, записанной совместно с американским продюсером Y2K. Сам музыкант описывает свой стиль как "оксюморонный рэп" – его композиции, по словам артиста, одновременно "бессмысленны, но мелодичны".

Именно Lalala сделала bbno$ международной звездой. Трек попал в чарты более чем 20 стран, а его клип на YouTube набрал свыше 619 миллионов просмотров. На Spotify композицию прослушали более миллиарда раз, а на YouTube Music количество прослушиваний составляет около 1,1 млрд.

Отметим, что Евровидение 2027 пройдет в Бургасе, Болгария. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал – на 15 мая.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евровидение объявило новые правила для артистов и стран-победителей.

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