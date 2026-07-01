На Евровидении появится новая страна-участница: она расположена далеко от Европы

В 2027 году список стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение пополнится. К 71-му музыкальному конкурсу официально присоединится Канада, которая расположена далеко от Европы.

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Об этом сообщили представители Европейского вещательного союза (EBU) и общественного вещателя страны CBC/Radio-Canada в совместном заявлении. Отмечается, что Канада стала первой новой страной-участницей песенного конкурса с 2015 года.

"В День Канады, когда мы отмечаем богатство канадской культуры, мы с большим воодушевлением подтверждаем, что подарим канадцам крупнейшее в мире музыкальное событие. Наше участие в Евровидении, которое в следующем году начнется в Болгарии, позволит канадским талантам проявить себя на одной из самых легендарных музыкальных сцен мира. Это также позволит поклонникам в Канаде и впредь смотреть конкурс и голосовать за участников, как они это делают уже много лет", – подчеркнула генеральный директор CBC/Radio-Canada Мари-Филипп Бушар.

Искреннее восхищение тем, что список участников Евровидения расширился, выразил и директор песенного конкурса Мартин Грин. Он подчеркнул, что дебют Канады на сцене соревнования показывает: хотя грандиозное музыкальное шоу и зародилось в Европе, оно открывает свои двери для всего мира.

"Канада имеет очень тесные связи с конкурсом. Канадские артисты, в частности победительница 1988 года Селин Дион, неоднократно выступали на нашей сцене, производя незабываемое впечатление на зрителей во всем мире. Теперь, когда CBC/Radio-Canada имеет возможность участвовать в конкурсе в качестве полноправного члена EBU, мы с нетерпением ждем момента, когда Канада привнесет свой собственный голос, творчество и энергию на сцену Евровидения в Болгарии в 2027 году", – сказал Грин.

Отметим, что первые предположения о возможном участии Канады в Евровидении появились еще в 2025 году. Тогда в бюджетном отчете государства правительство указало, что планирует модернизировать мандат общественной телерадиовещательной корпорации CBC/Radio-Canada. Среди заявленных целей было указано "рассмотреть возможность участия в Евровидении".

Однако серьезный шаг к достижению этой цели страна сделала только в этом году. 25 июня CBC/Radio-Canada стала полноправным членом Европейского вещательного союза. Именно этот статус позволил Канаде официально войти в число участников песенного конкурса, хотя страна и не входит в состав Европы.

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