Закрыли советский текст и разграбили: как сейчас выглядит могила семьи Леси Украинки в старой части Байкового кладбища

Члены семьи легендарной украинской писательницы Леси Украинки, чья жизнь оборвалась 1 августа 1913 года из-за тяжелой формы туберкулеза костей, покоятся в старой части Байкового кладбища в Киеве. В свое время отец деятельницы культуры выкупил там довольно большой участок земли, однако, что интересно, величественный монумент установили только ей.

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Память родителей и брата Леси Украинки, настоящее имя которой Лариса Косач, увековечили скромными надгробными плитами. Как сейчас выглядит место захоронения семьи поэтессы, показал Слава Демин на своем YouTube-канале.

Первым из семьи Леси Украинки ушел в вечность ее старший брат – ученый-физик Михаил Косач. Его жизнь преждевременно оборвалась в возрасте 34 лет из-за острой кишечной инфекции шигеллеза. На могиле ученого установлена небольшая каменная плита, на которой указаны его имя и годы жизни.

Идентичные памятники расположены и на месте, где покоятся родители деятельницы культуры – писательница Ольга Косач (более известная под псевдонимом Елена Пчилка) и юрист Петр Косач. Их жизни оборвались в 1930-м и 1909-м годах соответственно.

А вот память Леси Украинки увековечили роскошным монументом. На ее могиле установили величественный каменный постамент, на котором расположена скульптура с изображением писательницы, которая держит книгу в руках.

Стоит отметить, что могила семьи Косачей на Байковом кладбище в свое время становилась объектом интереса грабителей. В 2017 году злоумышленники похитили бронзовые элементы памятника писательнице.

А вот в 2023 году активисты несколько видоизменили монумент в честь писательницы. Они закрасили на памятнике советскую надпись о якобы близости Леси Украинки к "пролетарскому движению".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что во время экскурсии по Байковому кладбищу к могиле Богдана Ступки подошел неожиданный гость из его прошлого и рассказал интересные факты о памятнике артисту.

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