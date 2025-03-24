Стало известно, в каком сейчас состоянии украинская модель Мария Ковальчук и есть ли угроза ее жизни

Состояние 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае после девяти дней поисков, оценивают как стабильное. Ее жизни ничего не угрожает. Об этом стало известно после комментария ее матери Анны Ковальчук, также опровергшей информацию, распространенную российским Telegram-каналом Shot.

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Ранее Shot сообщил, что модель находится в критическом состоянии с многочисленными переломами, полученными в результате падения с большой высоты. Кроме того, издание заявило, что родственники Ковальчук якобы отрицают официальную версию следствия. Но, как сообщила Анна Ковальчук в комментарии беларускому медиа "Вот Так", эти утверждения не соответствуют действительности.

Мать девушки заявила, что не общалась с журналистами Shot, а опубликованная информация выдумка.

"Мне очень больно видеть, что пишут, – это все неправда. Ни с кем из близких Shot не связывался, вся грязь выдумана. Продолжается следствие, больше ничего сказать не могу", – заявила она.

Telegram-канал Shot также опубликовал сообщение, в котором говорится, что Ковальчук якобы позвонила матери перед своим исчезновением и рассказала, что отправляется на день в гостиницу к незнакомцам. Также указывалось, что девушка убежала из сексуального рабства. Однако эти утверждения не подтверждаются.

Что известно об исчезновении Марии Ковальчук

Мария Ковальчук исчезла 11 марта. Через неделю об этом сообщила российская модель Ангелина Дорошенкова, позже удалившая свой пост. Она назвала Ковальчук своей лучшей подругой и утверждала, что они вместе приезжали в Дубай на отдых.

Впрочем, в комментарии "Вот Так" Дорошенкова заявила, что никогда не была в Дубае, а в Россию не планирует возвращаться в ближайшие годы. Это противоречит словам матери Ковальчук, что девушки приехали вместе, а затем разъехались.

Официальная версия событий

Дубайская полиция приступила к расследованию после исчезновения девушки. 19 марта стало известно, что Марию нашли. По официальной информации, она попала на закрытую строительную площадку, где свалилась с высоты и получила травмы.

Ее мать обратилась в украинское консульство с просьбой помочь в расследовании.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мария Ковальчук была обнаружена в Дубае с большим количеством серьезных травм. Местная полиция сообщила, что девушку, которая в течение девяти дней не выходила на связь с родными, обнаружили на обочине дороги, после чего отправили в больницу. Эту информацию подтвердили представители консульства Украины в Дубае.

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