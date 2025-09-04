'Кто это такая?' Святослав Вакарчук оценил феномен Klavdia Petrivna и рассказал, как впервые узнал о загадочной певице

Украинский певец и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук высказался о творчестве младшей коллеги по сцене Klavdia Petrivna (настоящее имя – Соломия Опрышко). По мнению артиста, появление загадочной исполнительницы в индустрии отечественной музыки – крутое явление, однако к концепции ее образа он относится несколько двояко.

Кстати, как поделился музыкант, долгое время он ничего не знал о Klavdia Petrivna, пока не услышал о ней от первой леди Елены Зеленской. Об этом звезда рассказал в проекте "СучЦукрМуз".

"Условно говоря, Klavdia Petrivna. Я никогда не знал о ней. Узнал, когда Елена Зеленская процитировала ее. Я думаю: "Кто это такая?". Мне очень нравится идея (образа Klavdia Petrivna. – Ред.), звучание и вообще все это. Но мне от этого немного пахнет желанием понравиться и сделать. Слишком концептуально и спродюсировано для меня", – высказался лидер коллектива "Океан Ельзи".

Однако Святослав Вакарчук считает, что, чем больше подобных феноменов будет появляться в украинской музыке, тем лучше. В любом творчестве для артиста всегда была важнее первичная энергия, цепляющая с первых секунд, а не уровень маркетинга или продакшна.

"Возвращаясь к оценке (Klavdia Petrivna. – Ред.), я считаю, что это точно явление. Чем больше будет хайпа по поводу украинских новых имен, чем больше интересного и неожиданного звука, качественного маркетинга, тем лучше. Это все создает фон культуры", – отметил Вакарчук.

Елена Зеленская процитировала Klavdia Petrivna

В 2023 году загадочная юная певица достигла бешеной популярности в соцсетях. Ее композиции пополнили плейлисты многих украинцев и даже привлекли внимание жены президента Украины Владимира Зеленского. Во время Саммита первых леди и джентльменов, говоря о важности образованности населения относительно депрессии, Елена Зеленская процитировала строчку из трека Klavdia Petrivna "Я щаслива (Лікарі кажуть)".

"Большинство украинцев считают эту тему (депрессию. – Ред.) несерьезной, песня даже такая есть – "врач говорит, что это депрессия, мама говорит, что я ленивая", – сказала первая леди Украины.

