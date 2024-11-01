Загадочная болезнь и Instagram-курсы: как живет бывшая пресс-офицерша ГНСУ Иванна Плантовская, которую со скандалом уволили

Иванна Плантовская, экс-пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, которую в прошлом году уволили с должности из-за откровенных фото и гламурной жизни в соцсетях, продолжает делиться подробностями своих будней. В настоящее время она проживает в Варшаве.

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Впрочем, судя по Instagram-странице Плантовской, бывшая служащая столкнулась с некоторыми проблемами. Еще весной украинка показывала свои поездки на элитные курорты, а также фотографии в купальнике. Как известно, после прошлогоднего скандала спикер выехала из Украины, отправившись на Мальдивы, чтобы "восстановить нервы". Девушка также исполнила одну из своей мечт – увеличила грудь в Турции.

В профиле Плантовской ни слова о работе в ГНСУ. Теперь украинка позиционирует себя как автор марафона о похудении, а ее блог – о спорте и трансформации. Накануне бывшая пресс-офицер представила свой уникальный инфопродукт, где пользователям предлагают "авторскую методику трансформации тела и души".

Несмотря на запуск марафона, Плантовская пожаловалась на плохое здоровье и загадочную болезнь. "Я не привыкла ныть, но это какой-то уже треш. Мне полторы недели невыносимо плохо, упадок сил, температура держится", – написала она, добавив, что врачи не могут установить диагноз. Впоследствии блогер опубликовала фото из больницы, призвав украинцев ценить отечественных врачей.

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