'Задавал себе вопросы'. Андрей Джеджула, который в третий раз стал отцом, объяснил, почему скрывал новую жену

Телеведущий Андрей Джеджула, который недавно в третий раз стал отцом, впервые публично прокомментировал свою женитьбу и причины, по которым не афишировал новую жену. По его словам, это было совместное решение с избранницей.

Видео дня

Об этом Андрей Джеджула рассказал в интервью OBOZ.UA. Шоумен также рассказал, как сложились отношения любимой с его детьми от предыдущих браков – 16-летним Даниэлем от певицы Санты Димопулос и 4-летней Аделины от блогера Юлии Леус.

"Да, мы официально женаты – и это пока все, что могу сказать, – говорит Джеджула о женитьбе, – А дальше будет, как в фильме про Бенджамина Баттона: буду рассказывать наоборот – от теперешнего к началу".

Как выяснилось, жена Джеджулы – непубличная личность и не имеет отношения к шоу-бизнесу. Именно это, говорит телеведущий, стало принципиальным выбором: "На этот раз я сознательно выбрал изменить подход к своей личной жизни – не делился ею публично. Не скрывал жену вопреки ее воле – это было нашим общим решением. Она не стремится выставлять себя напоказ, и мне это очень импонирует".

Джеджула признался, что беременность не стала неожиданностью – общую дочь Эмилию пара планировала заранее: "Эмилия была желанным и ожидаемым ребенком. Это был осознанный и запланированный шаг в нашей жизни. И дело не только в том, что жена "хотела ребенка", а в том, как она относится к детям в целом – с невероятной любовью, энергией и терпением. Она не просто это демонстрирует – она этим живет".

Телеведущий говорит, что не делал ничего, чтобы сдружить свою возлюбленную с детьми от предыдущих союзов, мол, хорошие отношения – это ее заслуга: "У нас всех замечательные взаимоотношения. Она имеет особое отношение к детям – обожает их. Честно говоря, я никогда в жизни не встречал человека, который бы настолько искренне любил детей. Причем - всех, без исключения. И я ничего специально не делал, чтобы сдружить ее со своими детьми – все произошло естественно, это все она. Без всякого преувеличения. Она никогда не раздражается из-за детских шалостей, в ней столько тепла, мудрости и внутреннего спокойствия, что это просто восхищает".

"Откровенно признаюсь, в какой-то момент я себе задавал вопрос: "У меня уже есть двое детей, должен ли я думать о третьем ребенке?" А потом смотришь на жену и понимаешь: не позволить ей стать мамой общего ребенка было бы преступлением. Это было бы неправильно – лишить такую женщину счастья", – добавил Джеджула.

Полное интервью с Андреем Джеджулой читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!