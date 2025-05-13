'Зачем я это сделала?' Фреймут удивила причиной, почему рано попробовала 'уколы красоты' и пожалела об этом

Известная телеведущая Ольга Фреймут откровенно рассказала о своем опыте с "уколами красоты" и поразила причиной, по которой решилась на косметическое вмешательство. Как выяснилось, речь идет не о погоне за молодостью или желании разгладить морщины, а о попытке избавиться от хронических мигреней. Впрочем, результат оказался неожиданно отрицательным.

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В интервью журналистке Рамине Ольга Фреймут поделилась, что долгое время страдала от сильной головной боли, и именно поэтому согласилась на процедуру ботокса. Однако эта манипуляция не только не помогла, но и сделала хуже.

"Зачем я это сделала? Я потом слегла. Косметолог говорила: "Давайте я уколю ботокс", потому что у меня были сильные мигрени. У меня такие мигрени, что я могу лечь и лежать пять дней. Я могу в очках ходить по дому из-за света. Мне пообещала этот косметолог, что она вколет ботокс, и у меня перестанет болеть голова. Но меня еще больше начало болеть", – поделилась телеведущая.

Звезда добавила, что также пробовала биоревитализацию (инъекционная методика увлажнения кожи с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты), но в целом с осторожностью относится к косметическим инъекциям. И, хоть морщин не боится, идея искусственно вмешиваться в естественный процесс старения ей не близка.

"Я не боюсь морщин. Я этого жира боюсь. Я очень хочу быть такой засушенной, сморщенной. Мне кажется, что морщинки – это так красиво", – призналась Ольга Фреймут.

Она подчеркнула: с возрастом не нужно стремиться к идеальной внешности, зато стоит инвестировать в качественную, профессиональную косметику, которая подходит коже, а не маскирует возраст. Несмотря на изменения, Фреймут с благодарностью относится к своему внешнему виду сейчас и признается, что особых комплексов не имеет: "Спасибо генетике. Это не трагедия. Просто я уже другая – и это нормально".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Фреймут удивила, какую личную вещь украла ее няня, которая оказалась одержимой фанаткой. Этот поступок работница смотивировала тем, что ей очень нравится знаменитость.

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