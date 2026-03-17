Одна из самых авторитетных украинских кастинг-директоров Алла Самойленко резко высказалась о попытках режиссеров снимать комедии на тему полномасштабной войны. В частности, она раскритиковала фильм "Раша, гудбай" студии "Квартал 95".

Видео дня

По мнению киноведа, такого плана картины демонстрируют устаревшее мышление индустрии и непонимание чувствительности темы для общества. Об этом кастинг-директор рассказала в интервью OBOZ.UA.

Алла Самойленко заявила, что некоторые украинские фильмы о войне создаются по старым алгоритмам развлекательного производства, которые сформировались еще во времена ориентации нашего рынка на российскую аудиторию.

"Не хочу обобщать по всему кино, но если брать фильм "Раша, гудбай", то, на мой взгляд, это мышление по инерции, – говорит Алла Самойленко. – Такие проекты выглядят устаревшими – они будто остались в предыдущей эпохе и плохо чувствуют реальность. Создают фильмы по алгоритмам производства развлекательного контента, которые работали тогда, когда украинский рынок был ориентирован на российскую аудиторию. Мы знаем, что эта индустрия долгое время была пронизана пропагандистскими смыслами. И часть людей, которые формировались в той системе, до сих пор мыслят в тех координатах. Иногда они даже не осознают этого, но определенные подходы, интонации и темы продолжают воспроизводиться. Мне кажется, что в этом есть определенная трагедия – неспособность почувствовать свой народ, предвидеть реакцию аудитории.

Самойленко обратила внимание, что в подобных лентах иногда используют очень чувствительные темы, которые для украинцев связаны с большой трагедией: "Зачем в комедии затрагивать тему Мариуполя? Даже просто произносить это название? Можно же было придумать другой город – и реакция была бы другой. Когда возникают такие вещи, у меня как у наблюдателя возникает ощущение, что эти люди не проживают эту трагедию так, как проживает общество. Я не знаю, есть ли среди авторов этих проектов люди, которые воюют, которые потеряли близких. Но интуиция подсказывает, что такого опыта там немного. Если говорить с художественной точки зрения, в этой картине много ляпов и неточностей. Они вроде бы мелкие, но на самом деле многое говорят об отношении авторов к материалу. Когда тема сложная и болезненная, любая невнимательность бросается в глаза. И тогда зритель начинает чувствовать фальшь".

В то же время Самойленко отметила, что не является противницей развлекательного кино. Она отметила, что в мировой индустрии значительная часть лент в кинотеатрах – именно развлекательные. По ее убеждению, в случае с некоторыми украинскими лентами проблема заключается в отсутствии как зрелищности, так и настоящего осмысления темы: "Зритель идет на такое кино, в частности, за ощущением зрелища. Но здесь – ни зрелища, ни глубокого осмысления. Зато видим устаревшую драматургию, старые подходы, сюжет, который не имеет актуальности, не соответствует действительности. При этом авторы откровенно прикрываются темой войны. В кинокритике для этого даже существует отдельный термин – war exploitation, то есть "эксплуатация войны". И когда зритель это чувствует, реакция общества становится очень резкой. Потому что во время войны люди особенно тонко чувствуют, где искренний разговор, а где – попытка использовать болезненную тему как декорацию".

Также мы рассказывали об актере-воине Владимире Ращуке, которому предложили сыграть одну из главных ролей в картине "Раша, гудбай". Тот отказался, когда узнал, что снимать будет Алексей Кирющенко (режиссер родился и вырос в Украине, долго жил и работал в России, в частности снимал сериал "Моя прекрасная няня". Сотрудничает со студией "Квартал 95", работал над сериалами "Сваты", "Папик", "Родственники". Автор сценария и режиссер "Слуги народа". – Ред.). Актер также выразил удивление, что в картине согласились сыграть его коллеги Андрей Исаенко и Екатерина Варченко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!