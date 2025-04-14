'Квартал 95' надо наказывать'. Актер-воин Владимир Ращук объяснил, почему отказался сниматься в резонансном фильме 'Раша гудбай'

Украинский актер Владимир Ращук, с первых дней вторжения ушедший добровольцем на войну, признался, что имел предложение сыграть одну из главных ролей в картине "Раша гудбай", которая еще до своего выхода на большие экраны получила неоднозначные отзывы.

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Актер-воин объяснил, что отказался сниматься в ленте, узнав, кто работает над этим фильмом, а также удивил, что в картине согласились сыграть его известные коллеги Андрей Исаенко и Екатерина Варченко. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Я должен был играть в этой картине роль, которая позже досталась Андрею Исаенко, – рассказывает актер. – Отказался, когда узнал, что будет снимать Алексей Кирющенко (режиссер родился и вырос в Украине, долго жил и работал в России, в частности снимал сериал "Моя прекрасная няня". Сотрудничает со студией "Квартал 95", работал над сериалами "Сваты", "Папик", "Родичи". Автор сценария и режиссер "Слуги народа". – Ред.). Надо сказать, что он очень умен, но мы знаем, что это за птичка на самом деле".

"Мне очень больно, что Андрей Исаенко и Екатерина Варченко (сыграли в фильме "Раша гудбай" главные роли – Ред.) там остались сниматься, – добавляет Владимир Ращук. – Я понимаю, что у всех свои обстоятельства, но каждый из нас должен поступать по совести. Такое игровое кино – это преступление против Украины. "Квартал 95", Кирющенко – всех этих "создателей" надо наказывать".

На информацию о том, что Алексей Кирющенко получил украинский паспорт, актер отреагировал: "Но родной язык до сих пор не выучил, правда? Когда меня начали убеждать, что он, мол, столько делает для Украины, спросил: а что конкретно? Начнем с элементарного: он выучил украинский язык?".

Владимир Ращук говорит, что не соглашается с мнением, что игровое кино сейчас не ко времени: "Когда мы забираем деньги с войска и снимаем игровое кино – это преступление. Если у нас все же это сбалансировано, как в нормальной, зрелой стране (а я хочу верить, что мы туда двигаемся), то игровое кино крайне необходимо для того, чтобы не "поехать кукухой". Я допускаю, что что-то из того, что сейчас снимается, как любит говорить молодежь, может получиться кринжевым. И это нормально, потому что мы экспериментируем. Однако когда появляются фильмы типа "Раша гудбай", это трэш".

Актер также признался, что некоторые художники приглашают актеров, которые находятся в ВСУ, в свои фильмы еще и для того, чтобы поднять значимость своих работ: "Такого сейчас очень много, поэтому нужно все фильтровать. Моя первая учительница по актерскому мастерству когда-то говорила: должен понимать, что к актерам иногда относятся как к проституткам. И для того, чтобы сохранить совесть и честь, нужно очень проверять информацию. Карьера, деньги, слава – это все перемалывает настолько, что твоим ценностям может просто не остаться места, так тебя юзают".

Полное интервью с Владимиром Ращуком читайте здесь.

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