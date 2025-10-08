'Она хорошо понимала'. Актриса Виталина Библив высказалась о решении известной коллеги сыграть российскую пропагандистку в нашумевшем фильме

Известная украинская актриса Виталина Библив прокомментировала игру коллеги Екатерины Варченко в фильме "Раша гудбай", где та сыграла пропагандистку из Горловки. Библив считает, что артистка прекрасно справилась с образом предательницы в картине.

В отличие от многих коллег, которые сейчас категорически отказываются играть россиян в кино, Библив подчеркнула: важно понимать контекст и помнить, что это лишь роль, а не сам человек. Вместе с тем, согласилась, что такие роли вызывают противоречивую реакцию. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA

Лента "Раша гудбай" рассказывает о влиянии российской пропаганды на сознание людей на оккупированных территориях. Роль Варченко стала одной из обсуждаемых в фильме из-за неоднозначного образа героини. Екатерина сыграла звезду местного телевидения во временно оккупированной Горловке. Она не просто сторонница нарративов российской пропаганды, но и некоторое время их распространяет.

На вопрос, согласилась бы Виталина Библив сыграть роль оккупантки или предательницы, артистка ответила: "Надо всегда смотреть в контекст. Вот Катя Варченко сыграла пропагандистку из Горловки в картине "Раша гудбай" – и она круто справилась с этой ролью. Хотя она хорошо понимала, что соглашаться – риск для артиста. Когда играешь людей, против кого мы воюем, они сразу вызывают негативные эмоции у зрителя. Но важно помнить, что это роль, а не реальный человек".

Библив также призналась, что долго не решалась посмотреть фильм, но в итоге решила сделать это, чтобы составить собственное мнение: "Честно говоря, я не могу сказать, что прямо в восторге, но Катя Варченко очень понравилась. И сама идея фильма, мне кажется, имеет смысл и место быть".

Ранее OBOZ.UA писал, что актер-воин Владимир Ращук признался, что имел предложение сыграть одну из главных ролей в картине "Раша гудбай", но отказался, когда узнал, что снимать будет Алексей Кирющенко: "Квартал 95", Кирющенко – всех этих "творцов" надо наказывать" (режиссер родился и вырос в Украине, долго жил и работал в России, в частности снимал сериал "Моя прекрасная няня". Сотрудничает со студией "Квартал 95", работал над сериалами "Сваты", "Папик", "Родственники". Автор сценария и режиссер "Слуги народа". – Ред.). Актер также выразил удивление, что в картине согласились сыграть его коллеги Андрей Исаенко и Екатерина Варченко.

