'Зачем она назвала меня россиянкой?' Киевлянка, которая была с Марией Ковальчук в Дубае, рассказала скрытую правду об 'избиении' модели

Резонансное дело украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли без сознания и с многочисленными травмами на строительной площадке в Дубае, получило новый поворот. 21-летняя Милена Долганова, которая находилась вместе с девушкой в том самом гостиничном номере, впервые рассказала свою версию событий.

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Девушка не только отрицала факт избиения, но и обвинила Марию во лжи и манипуляции общественным мнением. В комментарии медиа"Фокус" Милена выразила возмущение тем, что Мария и ее мать приписали ей российское гражданство, хотя она родилась в Киеве и долгое время жила в Украине.

"Во-первых, что хочу сказать: почти все, что говорит Мария и ее мать, – ложь. Во-вторых, мне не 16 лет и я не гражданка РФ, как недавно говорила Ковальчук. Зачем она солгала и назвала меня россиянкой? Чтобы меня больше ненавидели? Я родилась в Киеве и большую часть жизни прожила там. Я – гражданка Украины и горжусь этим", – подчеркнула Долганова.

Милена утверждает, что следствие в ОАЭ, которое длилось четыре месяца, не выявило никакого подтверждения версии избиения или насилия. Она ссылается на официальные документы, копии которых якобы имеет и мать Марии.

"Копия есть у матери Марии Ковальчук, потому что она рассылала документ всем участникам дела. Однако в интервью Собчак она намеренно скрыла существенные факты расследования, из-за которых следствию стало очевидно, что никто не причастен к травмам ее дочери", – сказала девушка.

Она подчеркнула, что Мария вышла из гостиничного номера около 21:15 без признаков избиения. Никто ее не сдерживал, не сопровождал и не преследовал. Это, по словам Долгановой, подтверждают записи с многочисленных камер наблюдения в отеле.

Охранники строительной площадки, как утверждает Милена, подтвердили, что девушка проникла на территорию самостоятельно, несмотря на неоднократные предупреждения. Ее даже видели, когда она пыталась залезть на кран. Напомним, именно рядом с этой стройкой нашли девушку без признаков сознания и с многочисленными травмами.

"На стройке она оказалась в 2:09 ночи, то есть через 5 часов. Это подтверждают двое охранников стройки, которые прогоняли ее и доложили руководству, что несмотря на неоднократные запреты, потерпевшая продолжает попытки проникнуть на территорию. И когда ей это удалось, охранники ее искали, чтобы вывести. Где она была эти 5 часов? Отвечает просто – не помню, а ее мать этого вообще не вспоминает. Как ее могли преследовать 5 часов, если строительство недалеко от отеля, а из номера никто не выходил?" – отметила украинка.

Милена рассказывает, что вечеринка проходила спокойно. Компания была приветливая, конфликтов не возникало, алкоголя было немного, а наркотиков, по ее словам, не было вообще. Но на третий день пребывания в номере поведение Марии изменилось.

"К вечеру третьего дня Мария начала истерику. Говорила, что у нее внутри пустота, что ей все надоело и что больше никто ее не увидит. Мы не знали, что делать. Она начала перелезать через ограждение балкона. Когда она вышла из номера, все успокоились, что ее некоторое время не будет. Думали, вернется, ведь вещи и документы остались в номере. Взяла только телефон, но никому так и не позвонила", – вспоминает Милена.

Долганова подчеркивает: если бы действительно кто-то нанес вред Марии, в Дубае об этом давно бы узнали. Там действуют строгие законы, особенно в отношении клеветы и насилия. Поэтому, по ее мнению, мать Ковальчук ждала возвращения в Норвегию, чтобы начать медийную кампанию.

"Это дело в течение четырех месяцев расследовали три разные структуры Дубая: полиция, прокуратура и служба безопасности. И все они пришли к выводу – виновных нет. Она сделала это сама. Но для хайпа это не имеет значения. Нужен скандал, просмотры и лайки. Поэтому мать Марии и начала говорить не в Дубае, где за клевету суровое наказание, а уже после отъезда", – заметила девушка.

Что было раньше

Напомним, что 9 марта 2025 года Мария Ковальчук, которая находилась в Дубае, сообщила маме, что останется на ночь у новых знакомых, после чего перестала выходить на связь. Через 10 дней ее нашли в критическом состоянии на обочине дороги возле строительной площадки. Полиция ОАЭ заявила, что она упала с высоты, однако не смогла объяснить, как попала на охраняемую территорию без документов.

Со своей стороны украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье 149 Уголовного кодекса Украины – торговля людьми.

В недавнем интервью россиянке Ксении Собчак Мария впервые публично назвала имена лиц, которых считает ответственными за свои травмы: Артем Папазов, Александр Лаптинский, Александра Мерцалова и Милена Долганова. Она рассказала, что компания якобы не выпускала ее из номера, а впоследствии девушка потеряла сознание. Момента падения или избиения не помнит.

Ранее OBOZ.UA писал, что в этом же интервью мать модели фактически оправдала россиян. Женщина заявила, что была поражена тем, что нападавшими оказались не арабы, а славяне – россиянин и белорус. В частности, Анна Ковальчук назвала войну России против Украины "политической" и согласилась с тезисами Ксении Собчак, которая продвигала идею "близости русских и украинцев". По словам женщины, она "спокойно относится" к россиянам, и не осуждает своих знакомых, которые уехали в РФ.

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