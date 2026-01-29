Как сделать быстрый омолаживающий макияж: правило трех зон

Иногда нам кажется, что на качественный макияж, способный действительно омолодить и освежить внешность, нужно много времени. Хотя профессиональные визажисты убеждают: значительно упростить задачу может разумный подход к нанесению косметики.

Видео дня

Как пишет издание Good Housekeeping, своим собственным секретом поделилась знаменитая визажистка Руби Гаммер. По ее словам, чтобы сделать макияж правильно и при этом потратить на него минимум времени, нужно воспользоваться правилом трех зон.

Идея состоит в том, чтобы разделить лицо на три участка: глаза, щеки и губы. По словам Руби, именно они формируют то, как наш мозг фиксирует внешность человека, состояние собранности его образа. Чтобы получить более молодой вид, нужно уделить немного внимания каждой из этих зон.

Как говорит визажистка, с этим можно справиться даже за 30 секунд, если подходить к макияжу системно:

глаза – подкрутите ресницы и зачешите брови вверх, зафиксировав их прозрачным гелем, это уже визуально подтянет лицо;

– подкрутите ресницы и зачешите брови вверх, зафиксировав их прозрачным гелем, это уже визуально подтянет лицо; щеки – если нет времени на нанесение румян, можно слегка ущипнуть их, чтобы добавить натуральный цвет;

– если нет времени на нанесение румян, можно слегка ущипнуть их, чтобы добавить натуральный цвет; губы – нанесите бальзам, чтобы губы имели увлажненный и ухоженный вид.

Уже эти три действия существенно улучшат ваш внешний вид. Если же у вас есть немного больше 30 секунд, то повторите эти три шага, но с большим количеством продуктов – добавьте тушь, румяна и любимую помаду.

Главный секрет успеха Руби – никогда не пренебрегать ни одной из зон из-за спешки. Даже капля внимания, но ко всем трем, сделает образ цельным и продуманным, а лицо – более свежим и молодым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ухаживать за бровями, чтобы выглядеть моложе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.