Забытая звезда 90-х Сестричка Вика напомнила о себе после лет тишины: Кристина Соловий рассказала, как нашла легенду и о чем они договорились

Певица Кристина Соловий рассказала о своем сотрудничестве со звездой 90-х Викторией Врадий, более известной как Сестричка Вика, о которой годами ничего не слышно. Артистка долго искала контакты "забытой" коллеги, чтобы договориться о совместной песне.

Хотя дуэта не будет, но Сестричка Вика, которая сейчас живет в США, позволила использовать фрагменты своих песен в новых треках Соловий. Об этом певица рассказала в комментарии ТСН.

"Я работаю над альбомом в стиле 90-х. Там будет очень много хитов 90-х, – заинтриговала Кристина Соловий. – Самой большой изюминкой будет работа с Сестричкой Викой. Это просто рок-н-ролл. Это легенда. Я очень долго искала ее контакты. Она сейчас не поет, но разрешила мне использовать ее сэмплы".

Артистка добавила, что Виктория Врадий связала ее со своим бывшим мужем, который на момент творчества легенды 90-х был ее продюсером, вероятно, чтобы получить официальное разрешение на использование песен и сами сэмплы.

В частности, Сестричка Вика смотивировала Соловий тщательно работать над новым репертуаром: "Сказала мне по телефону: делай. Говорит: "Я чувствую, что у тебя добрая душа, что ты искренняя душа". Я такая вдохновленная была".

Упоминание о сотрудничестве фактически стало первым от коллег о Сестричке Вике за последние годы. Виктория Врадий была одной из самых заметных рок-исполнительниц начала 90-х. Еще в юности она выступала в ВИА "Арника", впоследствии стала солисткой джаз-роковой группы Юрия Варума "Лабиринт", а на первом фестивале "Червона рута" победила в категории рок-исполнителей.

После обретения популярности артистка училась в Московском институте театра и сцены им. Гнесиных, однако впоследствии переехала в США. Там она жила в Лос-Анджелесе, выступала в местных заведениях, а также работала вне сцены. По информации, которая появлялась ранее в медиа, певица получает пенсию в США и периодически приезжает в Украину.

В настоящее время Сестричка Вика не ведет активной концертной деятельности.

