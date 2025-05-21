Представитель Хорватии на Евровидении 2025, который вылетел в полуфинале, призвал отстранить от участия Украину и Израиль: ему резко ответили

Певец Марко Босняк, который в этом году представлял Хорватию на международной арене Евровидение 2025 и не смог попасть в гранд-финал, поделился своим мнением относительно участия артистов из Украины и Израиля в песенном конкурсе. По мнению исполнителя, страны, которые находятся в стадии войны, не должны быть допущены к музыкальному соревнованию, мол, создают сложную атмосферу для других участников.

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Об этом он заявил в своем Instagram. По словам артиста, он благодарен украинцам за высокие баллы в первом полуфинале и искренне желает всем оставаться в безопасности, однако не считает пока наше участие в Евровидении достаточно справедливым.

"Родившись в Боснии и Герцеговине и проживая в Хорватии, я знаю, что такое страдать из-за войны. Поэтому моей единственной фразой будет "Слава Украине", я желаю всем людям в Украине оставаться в безопасности и благодарен за то, что они дали мне 8 баллов в первом полуфинале. Сейчас я озвучу несколько фактов. Во-первых, Израиль должен быть исключен из Евровидения, потому что они активно осуществляют геноцид в отношении Палестины. Во-вторых, если страна активно вовлечена в войну, неважно является ли она агрессором, или пострадавшей стороной, она не должна участвовать в конкурсе, потому что это создает сложную атмосферу в отношении других участников и стран во время пребывания", – отметил певец.

В частности Марко Босняк высказался о представителях Украины на 69-м песенном конкурсе – группе Ziferblat. По его словам, участники коллектива замечательные люди и создали для Евровидения сильную песню, как всегда делают украинские артисты. Однако, как отметил Марко Босняк, он "не повелся" на волнения Ziferblat относительно их непрохода в гранд-финал, ведь наша страна имеет значительную диаспору по всей Европе, благодаря чему якобы и имеет успех на международной арене.

"Я стою за всем, что я сказал, но я не хочу дисквалификации Украины, а только Израиля. Все, что я хочу, чтобы состоялась дискуссия о том, как странам во время своей войны участвовать так, чтобы конкурс был не политизированным", – добавил исполнитель.

Позже Марко Босняк заявил: считает, что решение дисквалифицировать страну-агрессора Россию с Евровидения было правильным, однако стоит пересмотреть и участие Украины в конкурсе. Иронично, что все эти заявления представитель Хорватии делал в футболке, которую получил в подарок от коллектива Ziferblat.

Украинцы не оставили без внимания такие высказывания артиста, поэтому довольно резко ответили ему на пространстве соцсетей:

"Имею специальное предложение для испанских еврофанов и Марка Босняка: мы вам отдаем все успехи на Евровидении вместе с шахедами, ракетами й*бнутыми соседними странами, а сами живем свою лучшую мирную жизнь и проходим в финал раз в 10 лет".

"Посмотрела, что там нап*здел Марко Босняк. У меня только вопрос: не давит ли ему футболочка, не создает ли неудобную атмосферу? Надеюсь, мальчики из Ziferblat просто спокойно отдыхают дома, пьют чаёк, едят борщик и не слушают этого долбограя".

Напомним, что с подобным заявлением уже выступала и Испания. По мнению общественного вещателя страны RTVE, на успех представителей Украины и Израиля в телеголосовании повлияли "военные конфликты". Поэтому они обратились в Европейский вещательный союз (EBU), чтобы начать обсуждение относительно начисления баллов от зрителей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тимур Мирошниченко поставил на место испанцев, которые считают войну "привилегией" на Евровидении.

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