Забирали украинские флаги и 'защищали' Путина: что на самом деле происходило на концерте Коржа, из-за которого украинцы разделились на два лагеря

Запрет украинских флагов, просьба не скандировать "Путин х**ло" и споры вокруг позиции белорусско-российского певца Макса Коржа вызвали волну возмущения после концерта артиста в Бухаресте (Румыния). Событие, на которое массово приехали украинцы, разделило сеть на два лагеря: одни обвиняют певца в попытке "усидеть на двух стульях", другие считают, что жесткие ограничения были связаны исключительно с безопасностью из-за предыдущих инцидентов на его выступлениях.

В Threads массово распространяют видео и посты людей, из которых понятно, что перед началом концерта охрана ходила по стадиону и требовала отдать украинские флаги. Пользователи обратили внимание, что Корж публично выступал против войны (только в начале полномасштабного вторжения, сейчас – молчит), однако избегает прямой критики диктатора Владимира Путина.

"Да, Корж нейтральный, "останови войну", но почему-то у людей забирают украинские флаги и просят не кричать "Путин х**ло". Сразу видно позицию", – написала одна из пользовательниц.

Другие комментаторы заявили, что артист таким способом пытается не потерять российских слушателей, ведь они составляют львиную долю его фанатов.

"Чувак запретил флаги по одной причине – чтобы усидеть на двух стульях. Кому он кричал "остановите войну"? Россиянам? Так он даже не называл, кто именно должен это "остановить", – пишут другие украинцы.

В то же время часть фанатов Коржа заявила, что охрана изымала не только украинские флаги. Один из зрителей-белорусов написал, что у него также забрали флаг Беларуси. Что интересно, россиянам все же удалось пронести свой триколор и даже сфотографироваться возле сцены с ним.

"У меня забирали флаг Беларуси, и на прошлом концерте тоже. Те, кто его пронес, просто сделали это тайком. Флаг Литвы забрали у меня на глазах. Так какие выводы сделать?" – утверждает он.

Возмущение вызвала также реакция самого Коржа на скандирование толпы "Путин х**ло". В ответ артист сказал: "Такс, ребята, на моих концертах можно кричать только мое имя".

Сам Макс Корж после начала полномасштабного вторжения заявлял, что выступает против войны и бомбардировки Украины. В то же время певца продолжают критиковать из-за концертов в аннексированном Крыму в 2015 году, а также из-за его заявлений об "аполитичности" и "братских народах".

Украинцы также начали сравнивать ситуацию с концертами других мировых артистов. В частности, вспоминали Imagine Dragons, которые открыто поддерживают Украину во время выступлений уже более 4 лет.

"Когда я была на концерте Imagine Dragons, флаг у меня никто не отбирал. Делайте выводы", – написала одна украинка.

Другая пользовательница рассказала, что на концерте этой группы в Чили охрана даже позволила повесить украинский флаг, а фронтмен Дэн Рейнольдс публично выразил поддержку Украине со сцены.

Стоит отметить, что румынские правоохранители действительно ввели "меры безопасности" перед концертом Коржа в Бухаресте. По данным Digi24, на выступление прибыли более 40 тысяч человек из разных стран, а около 90% зрителей были иностранцами.

Соответственно, Румыния просто стала ближайшей нейтральной площадкой, где можно было собрать значительное количество фанатов и из РФ, и из Украины, и из Беларуси.

Полиция якобы усилила контроль после прошлогоднего концерта Коржа в Варшаве (Польша), где произошли массовые беспорядки. Тогда задержали более 100 человек из-за драк, агрессивного поведения и наркотиков.

Как писал OBOZ.UA, в августе 2025 года вокруг концерта в Польше также возник отдельный скандал из-за информации о якобы депортации украинцев из-за красно-черных флагов ОУН-УПА. Посол Украины в Польше Василий Боднар позже опроверг эту версию и заявил, что задержания были связаны исключительно с нарушениями общественного порядка.

