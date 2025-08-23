'Даже не разрешили взять вещи': украинка, которую задержали во время скандального концерта Макса Коржа, рассказала о депортации из Польши

Власти Польши начали депортацию украинцев, которые были задержаны во время беспорядков на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве. Одной из граждан Украины, которым пришлось покинуть территорию государства-соседа, стала 18-летняя Ангелина. Девушка поделилась, что польские правоохранители пришли к ней в шесть утра и, не дав даже собрать вещи, депортировали в родной город Днепр.

Как отметила украинка, она никогда не могла бы подумать, что посещение концерта обернется для нее такими неприятными последствиями. Об этом она рассказала в комментарии изданию Gazeta Wyborcza.

По словам Ангелины, она приехала в Польшу сразу после начала полномасштабной войны. Вместе с бабушкой она жила в городе Прушкув, что недалеко от Варшавы, училась в профессионально-техническом училище и работала в интернет-магазине в Пиастове. Как призналась девушка, в Польше она начала "все с нуля", однако после скандального выступления Макса Коржа была вынуждена вернуться домой.

"Я никогда не представляла, что поход на концерт закончится для меня так драматично. За мной пришли в 6 часов утра. Мне даже не разрешили взять вещи. Меня забрали и депортировали в Украину. Также на пять лет запретили въезд в Шенгенскую зону", – рассказала о последствиях беспорядков на музыкальном шоу Ангелина.

Как поделилась украинка, ее задержала охрана после того, как она приняла "импульсивное решение" прыгнуть с трибуны стадиона на поле, следуя примеру некоторых других поклонников. По словам Ангелины, после этого ее определенный период держали в камере в помещении подвала спортивной арены. Кроме того, девушка рассказала, что ее оштрафовали на две тысячи злотых (около 23 тысяч гривен).

Что известно о скандальном концерте

9 августа Макс Корж организовал музыкальное шоу в Варшаве на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского. Мероприятие посетили примерно 70 тысяч человек. Во время выступления артиста некоторые поклонники подняли над головами не только сине-желтый стяг, но и флаг Украинской повстанческой армии, что вызвало резкую реакцию со стороны политиков страны-соседа. Дело в том, что в Польше этот символ считают "запрещенным" и оскорбляющим национальную память из-за Волынской трагедии 1943 года.

Депутат польского Сейма Дариуш Матецкий обратился в прокуратуру с требованием открыть уголовное производство по инциденту. Заявление политик дополнил довольно резким высказыванием: "Вы имеете силу кричать на польском стадионе с флагом убийц детей, а не имеете силы защищать собственную родину? Вон из Польши!". Его возмущение разделил и бывший посол Польши в США Марек Магеровский.

Впоследствии стало известно, что во время проведения расследования выяснили, что к беспорядкам на концерте были причастны 63 человека, 57 из которых являются украинцами, а еще 6 – белорусами. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что они будут обязаны покинуть территорию страны: "Я говорю о беспорядках, актах агрессии и определенных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Это были абсолютно ненужные события, которые требовали быстрой реакции. Я только что получил информацию, что против 63 человек начато производство по выезду из страны – и они должны будут покинуть ее добровольно или принудительно".

Со временем посол Украины в Польше Василий Боднар опроверг информацию о том, что украинцев массово задерживают после концерта Коржа из-за флага УПА. По его словам, польские правоохранители начали процедуру депортации из-за хулиганских действий, употребления наркотиков и нарушения общественного порядка. Посол также подчеркнул, что этот скандал играет на руку кремлевской пропаганде, которая всеми силами пытается поссорить народы Польши и Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что скандальный блогер Волошин пошел на концерт Макса Коржа в Варшаве и попал под критику. Вместе с ним была модель с платформы OnlyFans по имени Алина, с которой его связывают романтические отношения.

