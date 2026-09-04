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Забавный памятник Шекспиру, который установили в Полтаве, взорвал соцсети и стал мемом. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
8,5 т.
Сеть взорвалась мемами о памятнике Шекспиру в Полтаве
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В Полтаве торжественно открыли первый в Украине памятник одному из величайших драматургов мира Уильяму Шекспиру. Это событие вызвало немалый резонанс в сети, правда, не из-за значимости момента, а из-за довольно забавного вида скульптуры.

Подробно монумент показали журналисты местного канала "ИРТ-Полтава". Отмечается, что памятник драматургу установили в Шекспировском саду, расположенном на территории Ботанического сада Полтавского национального педагогического университета имени Короленко.

Как рассказал скульптор Ярослав Шкарупа, поскольку точно неизвестно, как именно выглядел Уильям Шекспир, он создавал памятник, опираясь на пять различных эскизов. В общей сложности на работу он потратил семь дней.

"Вообще, это кайф, я очень люблю работать над фигурами людей. Сейчас большинство заказов на мультяшные скульптуры, на клумбы разные ящерицы, гномы, слоники, но это уже надоело. А вот работать над людьми – это реально в кайф. Не то чтобы горжусь, но доволен. Хотелось бы сделать его в полный рост, конечно", – поделился скульптор.

В Полтаве открыли памятник Уильяму Шекспиру

Однако пользователи сети не дали высокой оценки памятнику Уильяму Шекспиру в Полтаве. Люди начали активно высмеивать внешний вид скульптуры и создавать с ней остроумные мемы.

"Никогда не думал, что буду чувствовать себя как Шекспир в Полтаве".

Памятник Шекспиру стал мемом в сети

"Не спешите бежать смотреть прямо сейчас на памятник Шекспиру в Полтаве! Зимой эффект будет лучше".

В сети обсуждают памятник драматургу в Полтаве

"Мы все немного памятник Шекспиру в Полтаве".

В сети подшутили над скульптурой

"Этот Шекспир стал просто визитной карточкой города. Теперь город известен не только своими галушками".

Памятник взорвал интернет

Другие же пользователи не удержались от более резкой критики памятника, цитируя комментарий Шкарупы:

  • "Памятник Шекспиру в Полтаве – испанский позор. Скульптор Ярослав Шкарупа работал над памятником семь дней. Он отмечает, что точно неизвестно, как выглядел Шекспир".
  • "И меня не обошла стороной тема полтавского Уильяма нашего Шекспира и все остальные "шедевральные скульптуры" некоторых так называемых современных художников. Я хохотала, а иногда хотелось плакать. Но потом подумала: "Ну, что же вы хотите от скульпторов, которые воспитывались на вот таких детских площадках?". А некоторые и продолжают их такими делать. "На клумбы разные ящерицы, гномы, слоники", а потом вот вам и Шекспир за 7 дней в Полтаве".
Некоторые люди раскритиковали внешний вид монумента
Памятник Шекспиру в Полтаве понравился далеко не всем

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в сети разгорелась дискуссия из-за памятника Скрябину в Коростышеве, где артист совсем не похож на себя.

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