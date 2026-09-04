Забавный памятник Шекспиру, который установили в Полтаве, взорвал соцсети и стал мемом. Фото

В Полтаве торжественно открыли первый в Украине памятник одному из величайших драматургов мира Уильяму Шекспиру. Это событие вызвало немалый резонанс в сети, правда, не из-за значимости момента, а из-за довольно забавного вида скульптуры.

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Подробно монумент показали журналисты местного канала "ИРТ-Полтава". Отмечается, что памятник драматургу установили в Шекспировском саду, расположенном на территории Ботанического сада Полтавского национального педагогического университета имени Короленко.

Как рассказал скульптор Ярослав Шкарупа, поскольку точно неизвестно, как именно выглядел Уильям Шекспир, он создавал памятник, опираясь на пять различных эскизов. В общей сложности на работу он потратил семь дней.

"Вообще, это кайф, я очень люблю работать над фигурами людей. Сейчас большинство заказов на мультяшные скульптуры, на клумбы разные ящерицы, гномы, слоники, но это уже надоело. А вот работать над людьми – это реально в кайф. Не то чтобы горжусь, но доволен. Хотелось бы сделать его в полный рост, конечно", – поделился скульптор.

Однако пользователи сети не дали высокой оценки памятнику Уильяму Шекспиру в Полтаве. Люди начали активно высмеивать внешний вид скульптуры и создавать с ней остроумные мемы.

"Никогда не думал, что буду чувствовать себя как Шекспир в Полтаве".

"Не спешите бежать смотреть прямо сейчас на памятник Шекспиру в Полтаве! Зимой эффект будет лучше".

"Мы все немного памятник Шекспиру в Полтаве".

"Этот Шекспир стал просто визитной карточкой города. Теперь город известен не только своими галушками".

Другие же пользователи не удержались от более резкой критики памятника, цитируя комментарий Шкарупы:

"Памятник Шекспиру в Полтаве – испанский позор. Скульптор Ярослав Шкарупа работал над памятником семь дней. Он отмечает, что точно неизвестно, как выглядел Шекспир".

"И меня не обошла стороной тема полтавского Уильяма нашего Шекспира и все остальные "шедевральные скульптуры" некоторых так называемых современных художников. Я хохотала, а иногда хотелось плакать. Но потом подумала: "Ну, что же вы хотите от скульпторов, которые воспитывались на вот таких детских площадках?". А некоторые и продолжают их такими делать. "На клумбы разные ящерицы, гномы, слоники", а потом вот вам и Шекспир за 7 дней в Полтаве".

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