'Кузьма в гробу перевернулся'. В сети обсуждают новый памятник Скрябину в Коростышеве: что с ним не так

На просторах сети активно обсуждают скульптурную композицию в честь украинского музыканта Кузьмы Скрябина (настоящее имя – Андрей Кузьменко), торжественное открытие которой состоялось в воскресенье, 21 сентября, в Коростышеве Житомирской области. Довольно большой памятник артисту установили на одной из аллей городского парка, однако понравился он далеко не всем людям.

Как сообщило "Суспільне Житомир", высота гранитного монумента составляет более трех метров. На пьедестале выбита фраза из песни композитора: "Не стидайся, то твоя земля".

Однако, несмотря на все символические детали, наибольшее внимание юзеров привлекло лицо Кузьмы Скрябина, которое скульптор Алексей Марковский создал из камня. Многие пользователи сети начали отмечать, что музыкант совсем не похож на себя, зато напоминает мифическое существо – Медузу Горгону.

"Если бы не написали в новостях, кому памятник, то и не догадалась бы".

"Какая-то Горгона Медуза с армянскими корнями".

"Я пока не прочитала, думала, что это Горгона".

Другие юзеры откровенно заметили, что считают скульптурную композицию "ужасной". По их мнению, этот памятник не понравился бы и самому композитору.

"Кузьма в гробу перевернулся".

"Бедняге Кузьме и после смерти покоя нет. Змеюку какую-то слепили из него".

