За несколько месяцев до смерти. Павел Зибров раскрыл, с каким предложением обращался летом к Степану Гиге

Народный артист Украины Павел Зибров имел разговор со Степаном Гигой в конце лета о возможной творческой коллаборации. Он предложил коллеге сделать совместную работу, перепев песни друг друга.

К этому творческому тандему Зибров также предлагал пригласить Иво Бобула. Об этом артист рассказал в разговоре с OBOZ.UA. Также Павел Зибров признался: в кругу близких не скрывали, что Степан Гига болел сахарным диабетом и год назад перенес операцию, связанную с этой болезнью. Однако широкой публике об этом не было известно. Народный артист Украины Степан Гига умер 12 декабря 2025 года.

"Последний раз мы виделись на День Независимости – работали на одной сцене, – вспоминает Павел Зибров. – Степа должен был выступать после меня, но опаздывал, потому что перед тем у него был концерт во Львовской области, откуда сразу переезжал к нам. Поэтому мне пришлось затянуть свое выступление. Организаторы просили: "Павел Николаевич, еще песню, еще одну". Нет проблем, поем. После концерта мы с ним общались, и я предложил: давай сделаем коллаборацию – Павел Зибров, Иво Бобул и Степан Гига. Ты споешь один куплет моего "Хрещатика", я – часть песни "Этот сон" и так далее. Ему эта задумка понравилась, но, видите ли, не суждено было".

"Но самое главное – то, что он оставил после себя: огромное сокровище своих песен, – добавляет Зибров. – Миллионы просмотров, любовь слушателей и произведения, которые будут жить дальше. Он уже вписан золотыми нитями в историю украинской песни. О том, что он болел сахарным диабетом, широкая публика, конечно, не знала, и знать этого не должна была. В нашем кругу об этом было известно. Год назад он даже перенес операцию, связанную с этой болезнью".

