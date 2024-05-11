'Муравьи по телу. Лучшие!' Еврофаны назвали alyona alyona & Jerry Heil победителями Евровидения 2024

На сцене гранд-финала Евровидения 2024 прозвучала песня "Teresa & Maria" представительниц Украины alyona alyona & Jerry Heil. Зрители на Мальме Арене встретили певиц громкими овациями, а еврофаны, наблюдающие за конкурсом через экраны телевизоров, написали украинкам слова поддержки.

В частности, под фрагментом выступления конкурсанток на Instagram-странице Евровидения, пользователи сети назвали дуэт победителями этого года. Они также поделились своими эмоциями от исполнения, написав, что почувствовали мурашки по коже от композиции "Teresa & Maria".

По последним данным, букмекеры пророчат Украине 7 место в финале. В то же время, эксперты считают, что певицы займут 3-е место по результатам телеголосования.

Подтверждением этому стали положительные комментарии еврофанов:

"Браво, девочки! У вас получилось! Великолепная песня. 12 баллов от Азербайджана".

"Украина к победе".

"Украина, мое сердце с тобой!!! Красивая песня и отличный видеоряд".

"Настроение победителя! Удивительная Украина".

"Девам – победу!"

"Очень хорошая песня, она меня очень тронула".

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Ранее OBOZ.UA рассказывал о "попытке" продюсеров слить Украину на песенном конкурсе Евровидение 2024. Организаторов шоу раскритиковали из-за стартового номера alyona alyona & Jerry Heil, называемого "пятном смерти". Детальнее – в нашем материале.

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