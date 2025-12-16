'Юрист Кондратюка офигел'. Козловский раскрыл, кто ему помог погасить бешеный долг перед продюсером, а кто бросил его в беде

Певец Виталий Козловский впервые подробно рассказал, как именно ему удалось окончательно закрыть многолетний финансово-юридический конфликт с его бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Артист признался: решающий шаг он сделал накануне своего 40-летия, когда сам позвонил юристу Кондратюка – человеку, с которым до этого общался исключительно в судах.

По словам певца в интервью "Люкс ФМ", разговор стал неожиданностью для обеих сторон. Юрист, услышав голос Козловского, сначала не поверил, что это действительно он, и даже переспрашивал, "случилось ли что-то в полиции". Именно с этого звонка начался переговорный процесс, который в итоге позволил закрыть дело, тянувшееся более десятилетия.

"Это произошло накануне моего 40-летия. 5 марта я вышел из дома. Я человек хозяйственной такой характеристики – взял пакет с мусором (очень символично), сказал жене: "Через полчасика приду". Я вынес мусор, купил себе кофе, пошел на набережную, посмотрел в небо, сказал: "Папа, мы этот вопрос решим", – вспомнил тот день артист.

После этого он набрал юриста Кондратюка и между ними завязался разговор.

"Я впервые позвонил юристу Кондратюка, с которым мы виделись только в судах. Он офигел: "Виталий, это вы? Виталий, это точно вы? Что-то в полиции произошло?" Это был первый разговор. Я сказал, что хочу сформировать все детали того, как этот вопрос решить, сколько это может мне стоить. Долго мы формировали, торговались за цены. Это для меня была неподъемная сумма. Абсолютно неподъемная на то время", – продолжил Козловский.

От собеседника, Жени Фешака, прозвучало предположение, что речь идет о сумме меньше 200 тысяч долларов – ориентировочно от 120 до 150 тысяч. Сам артист подтвердил, что эти оценки близки к реальности.

Чтобы собрать деньги, Козловский обращался к знакомым и состоятельным людям, пытаясь одолжить средства частями. Реакция многих его шокировала, ведь они говорили, что сумма маленькая, но одолжить ее не могут.

"Я когда назвал эту сумму, мне отвечали: "Это же копейки!" Я понял, что в моей жизни так много лицемеров, – заметил певец. – Мой круг сегодня сузился настолько... Мне почти никто не помог. Я говорил, что почку продам, но деньги точно верну, что бы ни случилось".

Артист подтвердил, что продал родительскую квартиру, но и этих средств не хватило. Решающей стала помощь лишь одного человека – кума.

"Мне помог мой кум. Потом, когда мы уже все решили, я куму вернул все долги. Он признался: "Мы с моими партнерами тебя просчитывали: ты такой-то, тебе столько-то лет, сейчас у тебя есть то-то. Короче, мы так тебя просчитали, что "не фонтан". Когда я тебе давал те деньги, был уверен, что ты мне их не вернешь". И я отвечаю: "Для меня ценно, что ты, даже в меня не очень сильно веря, помог. Я бы разбился в хлам, до крови, с меня ничего бы не осталось, я бы распродал все, но деньги тебе вернул бы. Потому что я просто так денег не одалживаю", – добавил Козловский.

Что известно о конфликте Козловского и Кондратюка

Сотрудничество между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком началось еще в 2000-х годах, после того, как певец победил в телешоу "Караоке на майдане", а затем и в проекте "Шанс". Кондратюк взял Козловского под опеку как продюсер, и именно в этот период появились хиты, которые сделали артиста популярным. Однако впоследствии их пути разошлись – и не без конфликтов. Козловский продолжал исполнять песни, юридически принадлежавшие Кондратюку, чем нарушал авторские права. Это и стало основой для долгой судебной войны.

Судебные споры тянулись более 13 лет. В результате суд обязал Козловского выплатить Кондратюку 3 миллиона гривен за незаконное использование каталога песен. Часть долга певец оплатил сам, другую – через принудительные отчисления из зарплаты во время службы в Вооруженных силах Украины. На тот момент артист уже активно привлекался к службе в Нацгвардии.

В 2024 году Игорь Кондратюк заявил, что выплаты от Козловского прекратились, а сам артист "исчез из правового поля". Продюсер публично упрекал его в манипуляциях, обвинял в злоупотреблении статусом военного и откровенно называл "недоговороспособным".

Но в мае 2024 года Козловский внезапно объявил: дело закрыто. Он окончательно выплатил все долги и теперь официально владеет полным каталогом своих песен.

