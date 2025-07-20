'Могу ляпнуть': Козловский оправдался из-за публичного оскорбления Кондратюка и показал, откуда начиналась его карьера. Что известно о конфликте

После того как певец Виталий Козловский не сдержался и в прямом эфире назвал своего бывшего продюсера Игоря Кондратюка "старым очкариком", артист наконец решил выйти на связь с публикой. Его комментарий – попытка снизить градус конфликта.

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Интересно, что сделал он это, стоя именно на сцене, которая когда-то стала для него стартом в шоу-бизнесе – конструкции, стилизованной под легендарное "Караоке на майдане". Виталий Козловский с улыбкой признался в InstaStories, что порой позволяет себе "ляпнуть что-то опрометчивое", однако несмотря на все споры искренне благодарен Кондратюку за свой творческий старт.

"Это смех и грех. Хочу сказать, что несмотря на то, что я могу где-то что-то ляпнуть, сказать, я на самом деле настолько благодарен Игорю Кондратюку и всему тому прошлому. Потому что я сейчас положительно настроен относительно будущего. Я чувствую сегодня необходимость с тем опытом, который я сейчас приобрел, несмотря на все, вдохновлять людей. И спасибо прошлому, на котором я сейчас стою", – сказал артист.

Эти слова стали своеобразной реакцией на волну критики, которая поднялась после недавнего высказывания Козловского в прямом эфире. Тогда артист представил новую песню "Мала змогла" и переиначил ее строку: "Ты думал, что без тебя расклеится малый, а малый смог. Это послание к старому очкарику". Реакция соцсетей была мгновенной: часть пользователей раскритиковала певца за безвкусицу и пренебрежение к человеку, который сделал его знаменитым.

Что известно о конфликте Козловского и Кондратюка

Сотрудничество между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком началось еще в 2000-х годах после того, как певец победил в телешоу "Караоке на майдане", а затем и в проекте "Шанс". Кондратюк взял Козловского под опеку как продюсер, и именно в этот период появились хиты, которые сделали артиста популярным. Однако впоследствии их пути разошлись – и не без конфликтов. Козловский продолжал исполнять песни, юридически принадлежавшие Кондратюку, чем нарушал авторские права. Это и стало основой для долгой судебной войны.

Судебные споры тянулись более 13 лет. В итоге суд обязал Козловского выплатить Кондратюку 3 миллиона гривен за незаконное использование каталога песен. Часть долга певец оплатил сам, другую – через принудительные отчисления из зарплаты во время службы в Вооруженных силах Украины. На тот момент артист уже активно привлекался к службе в Нацгвардии.

В 2024 году Игорь Кондратюк заявил, что выплаты от Козловского прекратились, а сам артист "исчез из правового поля". Продюсер публично упрекал его в манипуляциях, обвинял в злоупотреблении статусом военного и откровенно называл "недоговороспособным".

Но в мае 2024 года Козловский внезапно объявил: дело закрыто. Он окончательно оплатил все долги, и теперь официально владеет полным каталогом своих песен.

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк назвал самого талантливого выпускника "Шанса" и "Караоке на майдане". Шоумен считает, что артист является самодостаточным музыкантом, который создает довольно неплохие композиции.

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