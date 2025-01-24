'Будет масштабно и эпично!' Украинцам раскрыли главные спойлеры Нацотбора

Организаторы Национального отбора на Евровидение 2025 года рассекретили украинцам кардинальные изменения, которые произойдут с отечественным песенным конкурсом в этом году. По словам режиссера-постановщика Германа Ненова, шоу станет действительно грандиозным, ведь творческая команда добавила элементы формата, что присутствуют в гранд-финале международного соревнования.

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Об этом креативный продюсер рассказал в пресс-конференции представителей Суспільного Мовлення и финалистов Нацотбора. Он отметил, что подобные нововведения состоятся впервые в истории украинского конкурса.

"По формату мы обещаем вам не просто Национальный отбор, а Евровидение. Большое, грандиозное, украинское Евровидение. В этом году мы добавили форматные элементы, что присутствуют в гранд-финале большого шоу. Впервые в истории Нацотбора внутри нашей арены будет грин-рум, 10 финалистов с командами поддержки и специальные элементы сценария. Мы сильно готовимся к посткардам, что будут полноценными рекламными кампаниями в стиле культовых брендов, но в то же время они станут портретами финалистов", – поделился Герман Ненов.

Кроме того, перед основной частью песенного конкурса на сцене Нацотбора предстанут девять суперзвезд украинского Евровидения. Как отметил режиссер-постановщик, артисты исполнят символическую для нашей страны песню, но в очень необычном варианте. К тому же на отечественном шоу появится трое ведущих, которые уже были на Нацотборах разных лет.

"В целом это будет грандиозно, масштабно, эпично и по-Евровиденски, что самое главное", – подытожил Ненов.

К тому же, несколько изменен и формат телеголосования. В финале Национального отбора поддержать фаворита можно будет не только в Дії, но и с помощью СМС.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что участники Нацотбора на Евровидение 2025 года Ziferblat оценили своих конкурентов.

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