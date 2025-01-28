'Это гениально': голос Евровидения Тимур Мирошниченко раскрыл подробности Нацотбора 2025 и намекнул, кто станет ведущим

Украинский комментатор Тимур Мирошниченко, который стал неизменным голосом Евровидения, ведь работает на песенном конкурсе уже 20 лет, пролил свет на некоторые детали Национального отбора этого года. Шоумен признался, что он точно будет одним из ведущих шоу, однако к нему присоединятся еще двое коллег.

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Об этом он рассказал в эфире проекта "Сніданок з 1+1". Знаменитость также поделился: имел личный разговор с членами команды отечественного соревнования, поэтому убежден, что оно будет действительно гениальным.

По словам Тимура Мирошниченко, в день проведения Нацотбора, а именно 8 февраля, будет работать не только он, а еще двое его коллег. Хотя шоумен и не рассекретил имена соведущих, поделился: это будут мужчина и женщина.

"Единственное, что могу сказать, когда у нас был созвон, и Герман Ненов рассказывал о том, каким будет Национальный отбор, я в конце просто сказал: "Это гениально". Это то, о чем я мечтал в течение 20 лет работы на Евровидении" , – рассказал комментатор.

Напомним, ранее интересными деталями отечественного музыкального соревнования делился и режиссер-постановщик Герман Ненов. По его словам, будущее шоу станет действительно грандиозным, ведь творческая команда добавила элементы формата, что присутствуют в гранд-финале Евровидения. Впервые в истории украинского конкурса внутри арены будет грин-рум, 10 финалистов с командами поддержки и специальные посткарды, которые станут портретами финалистов.

К тому же изменится и формат телеголосования. Поддержать фавортита слушатели смогут не только в приложении Дія, но и с помощью СМС.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Приходько объяснила, почему известные артисты не участвуют в Нацотборе на Евровидение и озвучила необходимое изменение в правилах.

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