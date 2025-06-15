Яна Глущенко после увольнения из 'Дизель шоу' рассекретила, как ее экс-коллеги на самом деле относятся к 'Кварталу 95'

Украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно приняла решение уйти из "Дизель шоу", раскрыла, что ее бывшие коллеги думают о своих главных конкурентах в индустрии шоу-бизнеса, участниках "Квартала 95". По словам знаменитости, ни у нее, ни у других актеров юмористического проекта никогда не было негативного отношения к команде творческого объединения.

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Как отметила звезда, даже во время личных разговоров они с экс-коллегами никак не затрагивали "кварталовцев". Об этом она рассказала в проекте "Наодинці".

"У нас вообще такого (негативного отношения к "Кварталу 95". – Ред.) не было. Учитывая то, что это шоу-биз, мы могли что-то прочитать. Нас постоянно медиа как-то сталкивали. Хотя, по крайней мере, с моей точки зрения, я не видела, чтобы мы шутили между собой по поводу "Квартала 95", или еще что-то", – высказалась знаменитость.

По словам Яны Глущенко, она не может со стопроцентной уверенностью сказать, что такое же нейтральное отношение к творческому объединению было и у авторов и руководства "Дизель шоу", ведь просто не знает этой информации. Однако среди актеров никакого негатива в сторону конкурентов не чувствовалось.

Напомним, что в апреле Яна Глущенко приняла решение уволиться из юмористического проекта "Дизель шоу", где работала в течение 10 лет. Артистка откровенно призналась, что устала от роли легкомысленной блондинки и хочет проявить себя в более серьезных проектах. По мнению знаменитости, покинув программу, она никак не подвела коллег, ведь все время выкладывалась на сцене на максимум.

После увольнения Яна Глущенко попробовала себя в кардинально новой роли. На одну неделю она стала ведущей утреннего шоу.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Дизель Шоу" Крутоголов рассказал правду об увольнении Яны Глущенко и последней просьбе к блондинке.

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