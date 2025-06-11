'Что-то новенькое': Яна Глущенко раскрыла, где будет работать после увольнения из 'Дизель шоу'

Украинская актриса Яна Глущенко решила попробовать себя в новой роли после увольнения из юмористического проекта "Дизель шоу", где работала в течение десяти лет. Знаменитость стала ведущей программы "Ранок у великому місті" на телеканале ICTV2.

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Артистка присоединилась к команде проекта на несколько дней, а выпуски с ней зрители могут увидеть с понедельника по пятницу на этой неделе. Она уже провела эфир с коллегами и поделилась положительными впечатлениями на личной странице в Instagram.

"Рада была стать частью этой команды! Это что-то новенькое для меня, но, скажу честно – это очень круто. Спасибо ребятам Григорию Герману и Александру Швачке за теплый прием, поддержку и шутки в эфире – с вами было легко и весело. Не судите строго. Это был мой первый опыт в таком формате, но я очень старалась", – написала актриса.

Яна Глущенко также обратилась к своим подписчикам, чтобы поинтересоваться, понравился ли им эфир с ней в роли ведущей. В ответ не это пользователи сети поздравили знаменитость с новым этапом в карьере и отметили, что она прекрасно со всем справилась.

"Поздравляю, тебя!"

"Так держать, солнышко".

"А было круто. Потому что что? Потому что ты крутая!"

Напомним, что в апреле этого года Яна Глущенко приняла решение уйти из "Дизель шоу". Как объяснила актриса, она хочет отойти от сценического образа легкомысленной блондинки и наконец попробовать себя в новых, более серьезных проектах.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Дизель Шоу" Крутоголов рассказал правду об увольнении Яны Глущенко и последней просьбе к блондинке.

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