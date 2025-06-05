'Злой на нее': звезда 'Дизель Шоу' Крутоголов рассказал правду об увольнении Яны Глущенко и последней просьбе к блондинке

Украинский актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов высказался об увольнении из проекта бывшей участницы Яны Глущенко. По словам ведущего, решение артистки уйти стало для него настоящей неожиданностью. Он пояснил: хотя актриса и намекала на то, что задумывается покинуть шоу, окончательно сообщила об этом шаге сотрудников лишь за несколько часов перед тем, как официально объявить об этом в соцсетях.

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Как отметил Крутоголов, он пытался уговорить коллегу по сцене остаться еще на один финальный концерт, чтобы команда могла с ней хорошо попрощаться, однако артистка отказалась. Об этом он рассказал в интервью "Коротко про".

"Это был сюрприз. Она сначала сказала о том, что уходит, и через несколько часов появился пост. Были какие-то намеки. Но я, честно говоря, думал, что это все же какие-то временные мысли, возможно, какие-то обиды. Не знаю, было бы лучше, если бы она нас как-то готовила. Я просил ее остаться на один концерт во Дворце "Украина", где она была указана на афишах. Просил этот последний концерт сделать вместе, где бы мы красиво ее поблагодарили, провели со сцены аплодисментами, пообнимались и дальше продолжили дружить. Но она не захотела и ушла. Было немного обидно и непонятно. Но женщины всегда уходят по-своему. Возможно, она себе поставила какую-то конкретную дату, возможно, именно на 10-летие, поэтому уговорить, как я понял, у меня не получится", – высказался знаменитость.

Егор Крутоголов откровенно признался: ему больно от того, что Яна Глущенко уволилась из "Дизель Шоу", ведь за длительное время совместной работы они уже стали настоящей семьей. По мнению художественного руководителя юмористического проекта, причиной такого решения артистки могло стать желание открыться с разных сторон, ведь она будто "застряла" в роли блондинки.

Однако, как пояснил Крутоголов, зрители хотели видеть актрису именно в таком амплуа, поэтому они должны были давать поклонникам то, чего они желали. И все же в будущем, конечно, он хотел бы увидеть Яну Глущенко в кардинально новых проектах и на большом экране. В частности ведущий надеется, что их команде удастся удержать связь, хотя он и имеет слегка негативное отношение к увольнению экс-коллеги.

"Я сейчас впервые это комментирую. И, откровенно, немного зол на нее, что она не довела до конца последний концерт. Но мы справились, жизнь продолжается, и эти вопросы, когда идет война, столько страшного происходит вокруг, не так важны. Главное, чтобы все были живы и здоровы, чтобы было что-то на хлеб намазать. А все остальное – приходит и уходит. Такова жизнь, и она продолжается", – подытожил актер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Яна Глущенко раскрыла причину увольнения из "Дизель Шоу", где работала на протяжении десяти лет. Знаменитость захотела отойти от образа легкомысленной блондинки и попробовать себя в серьезных ролях.

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