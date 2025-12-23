'Будет сложно'. Ведущий 'Холостяка' Григорий Решетник откровенно ответил, одобряет ли финальный выбор Тараса Цимбалюка

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник поделился закулисными подробностями финала шоу, которое выйдет на телеэкраны ближайшими днями, и признался, влиял ли на выбор главного героя. Также Григорий Решетник раскрыл, каковы на самом деле его отношения с Тарасом Цимбалюком вне камеры.

Видео дня

А еще рассказал, как реагирует на хейт и бурные обсуждения романтических событий проекта в соцсетях. Об этом Григорий Решетник поведал OBOZ.UA за кулисами телешоу "Танцы со звездами", в котором в этом году участвует как конкурсант.

"Конечно, я уже знаю, чем закончится "Холостяк" и кого выберет Тарас Цимбалюк, – рассказывает Григорий. – Мы уже готовим постшоу о жизни после проекта, которое выйдет через неделю после финала. Есть ли у меня фаворитка? Нет, у меня их нет – болею за счастье каждой участницы, хочу, чтобы после нашего проекта жизнь у всех сложилась классно. Самое главное, чтобы это была фаворитка главного героя. А нам остается только принимать и не вмешиваться в любовные дела. Конечно, будет сложно тем, кого не выберут, и радостно тем, кого выберут, но это, как говорится, такой формат".

По словам Решетника, во время выхода сюжетов программы он активно приобщается к обсуждениям реалити в соцсетях, где часто реагирует на сообщения зрителей с юмором. "Сейчас меня уже в шутку называют мистер Тредс – настолько я активен в этой соцсети. Откровенно говоря, во мне всегда жил юмор, но телевизионный формат не позволял полностью раскрыться. А сейчас есть такая возможность", – признается ведущий.

Впрочем, в период репетиций "Танцев со звездами" и параллельного показа "Холостяка" времени на соцсети почти не оставалось. "В основном я появлялся в Threads по ночам – писал и комментировал. Сейчас будет немного легче, поэтому я снова возвращаюсь в соцсети", – говорит Решетник. К критике в сети телеведущий относится спокойно. По его словам, юмор помогает сохранять баланс даже в ответ на троллинг. "Главное – относиться к зрителям с легким сердцем и душой. Чувство юмора спасает и лечит. Если же речь идет о необоснованных обвинениях или спланированном хейте, это сложнее, но, к счастью, я с таким почти не сталкиваюсь. Подавляющее большинство комментариев – в контексте романтических отношений на проекте, и это приятно", – отмечает он.

Отдельно Григорий Решетник вспомнил об отношениях с Тарасом Цимбалюком. По его словам, между ними быстро сложилась дружба. "Мы общаемся, часто встречаемся. Такая приязнь возникла буквально с первых моментов. Мы были знакомы раньше и даже планировали до полномасштабного вторжения сниматься вместе в фильме, но этого не произошло. А на этих съемках с первых секунд сложились прекрасные отношения", – подытожил ведущий.

Ранее OBOZ.UA писал, как прошел десятый выпуск "Холостяка 14": знакомство с семьей Цымбалюка, откровенные разговоры и необычная церемония роз.

Полный репортаж со съемок популярного проекта "Танці з зірками" читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!