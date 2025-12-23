Григорий Решетник в туфлях Позитива, Наталка Денисенко под допросом камер и правда о возлюбленном Даши Квитковой. Закулисные секреты 'Танцев со звездами'

"Танцы со звездами" возвращаются в телеэфир после многолетнего отсутствия. Однако в этом сезоне шоу будет представлено в сокращенном формате – специальным предновогодним выпуском "Танцы со звездами. Движение к жизни", который покажут на канале "1+1 Украина" 28 декабря.

На этот раз проект получил особую миссию: помочь собрать средства для Superhumans Center– центра военной травмы. Деньги пойдут на организацию прицельной эвакуации раненых бойцов с передовой. OBOZ.UA побывал на записи программы и расскажет, что происходило за кулисами проекта.

Ветеранка Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин зажгли паркет страстной румбой, а блогер Даша Квиткова вместе с Женей Котом поразили зрителей элегантным фокстротом. Телеведущей "Сніданку з 1+1" Неле Шовкопляс достался квикстеп в паре с Максом Леоновым. Актер Павел Текучев и Анна Карелина выбрали зажигательный ча-ча-ча, а стендап-комик Василий Байдак и танцовщица Надин тоже отдались ритмам этого энергичного танца. Актриса Наталка Денисенко и хореограф Антон Нестерко порадовали зрителей зажигательной самбой. Сюрпризом для Наталки и всех присутствующих стало появление на паркете актера Юрия Савранского, который после выступления подарил ей огромный букет белых роз.

Сначала Савранский хотел оставить паркет тихо, но ведущий шоу Юрий Горбунов решил узнать подробности. "Это кто был?" – спросил он. Наталка попыталась отшутиться: "Я не пьяна, а просто влюблена". Под эту песню они с Антоном Нестерко только что исполняли свой танец. "А как его зовут?" – не унимался Горбунов. "Как тебя", – сохраняла интригу актриса. Тогда ведущий попросил Савранского вернуться на паркет и спросил у него: "Кто для вас Наталка?" Актер ответил: "Наталочка – это моя любимая".

Ведущая ТЕТ Натали Солоник и Александр Прохоров, ветеран и рок-музыкант Женя Галич и Яна Цибульская зажгли паркет пасодоблем. Ведущий ТЕТ Никита Добрынин и Анна Манжула исполнили чувственную румбу, посвятив ее песне "Такую как есть" певца ADAM (Михаила Клименко), который недавно ушел из жизни. Журналистка и ведущая ТСН Наталья Островская и Виталий Загоруйко, а также певица KOLA и Сергей Ефремов продемонстрировали страстное танго. Телеведущий и диктор Григорий Решетник вместе с Юлией Сахневич, которая впервые вышла на паркет после рождения дочери, выбрали классический вальс.

В специальном эфире "Танцев со звездами" судейские кресла заняли хореограф, ныне военнослужащий Дмитрий Дикусар, который в короткой беседе с OBOZ.UA признался, что командование согласовало ему лишь один день съемок для "Танцев" из-за благотворительной цели, Наталья Могилевская, которая трижды участвовала в шоу как конкурсантка, артист и композитор MONATIK, а также прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар. На балконе зрители увидят украинских звезд, большинство из которых в свое время выходили на паркет в роли участников: это телеведущая Маша Ефросинина, актер Тарас Цимбалюк, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, гимнастка, чемпионка мира и призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова.

В перерыве съемок OBOZ.UA пообщался с некоторыми конкурсантами. Григорий Решетник признался, что во время подготовки к телешоу сильно похудел – минус шесть килограммов за три недели. Говорит, нагрузки были серьезные, ведь приходилось много работать: "У меня ежедневная работа физическая. Мы репетировали по 3-5 часов каждый день, и за все это время у меня был только один выходной". По его словам, он не только активно тренировался, но и внимательно следил за питанием: "Я отказался от сладкого, алкоголя и ужина. Хотел привести себя в форму перед выходом на паркет, поэтому это было сознательное решение. Первое время вес стоял на месте, а уже где-то со второй недели начал идти вниз. И на эфире это было минус шесть килограммов".

"Я в очередной раз убедился, что танцы – это настоящий спорт, – продолжил Григорий Решетник. – Не знаю, они уже стали олимпийским видом или только к этому идут, но физическая нагрузка там безумная. Танцевать на соревнованиях по десять танцев подряд, как это делают профессиональные танцовщики, – реально очень трудно и требует серьезной выносливости".

По словам Решетника, свою партнершу – танцовщицу Юлию Сахневич – он заочно знал давно, однако лично познакомились уже во время репетиций: "Юля – большая молодчинка, и то, что мы станцевались, – в первую очередь ее заслуга. Благодарен проекту за то, что именно она стала моей партнершей. Юля опытная, талантливая и одновременно требовательная – и ко мне, и к себе. Для меня это был настоящий вызов. Одна из главных моих задач – не подвести танцовщиков и хореографов, которые занимаются этим всю жизнь. Не знаю, насколько это удалось, надеюсь, что да, но последнее слово будет за зрителями".

Григорий Решетник рассказал, что Юлия Сахневич не брала с собой на тренировки дочь Марию, которую родила в браке с Позитивом (Алексеем Завгородним). В конце декабря девочке исполнится год, а роман ее родителей в свое время начался именно на проекте "Танцы со звездами". "Юля не приводила Марию на тренировки. Они с Лешей планировали, что она приедет на последний эфир, но передумали, – рассказывает Решетник. – Она еще маленькая, а здесь много людей, громкая музыка, сложный производственный процесс. Последние два дня мы почти жили на площадке. Как у молодой мамы, у Юли все мысли были с ребенком, но Мария оставалась дома".

По словам Григория, муж Алексей постоянно поддерживал Юлю, даже если не был рядом: "Леша часто подключался онлайн во время наших тренировок, фактически заступал на дежурство с ребенком, когда Юля ехала репетировать. На запись программы он не попал, потому что должен был быть на премьере рождественского мюзикла "Жил-был пес", в котором сыграл одну из ролей". Отдельно Григорий Решетник с улыбкой вспомнил еще одну деталь: "У нас есть классная история – туфли Леши, в которых он когда-то танцевал, перешли по наследству мне. Размер подошел идеально, и уже на второй репетиции я чувствовал себя в них как в своих. Так что Лешину поддержку я буквально чувствовал ногами".

Григория Решетника на паркете поддержала семья – жена Кристина и трое сыновей. "Дети впервые были на "Танцах со звездами". Раньше они бывали на "Украина имеет талант", где я был ведущим, на "Холостяке", на "Липсинк батл". Говорят, что им очень понравилось, – делится Решетник. – Помогали мне, хотя это было сложно – высидеть на съемках шесть часов. Но они держались. Старший, Иван, вообще заправлял всем процессом – надо было цветы вынести после выступления. Режиссеры их настраивали, как правильно все сделать, сын контролировал процесс. Мы радуемся, что они такие помощники". Григорий добавил, что дети активно реагировали на его результат похудения: "В целом им все понравилось, хвалили меня. Хотя сначала даже немного троллили – они у меня спортсмены, а я из-за насыщенного рабочего графика не имел времени ходить в зал. Спрашивали: "Когда ты похудеешь, папа, когда ты похудеешь?" И вот благодаря "Танцам со звездами" я начал получать комплименты. Теперь каждое утро: "Папа, так держать!"

Спросили мы Григория и о программе "Холостяк", где он является ведущим. В частности, о его активности в соцсетях, где комментирует обсуждение зрителями программы, часто – с юмором. "Сейчас меня уже в шутку называют Мистер Тредс – настолько я активен в этой соцсети, – рассказывает Григорий. – Откровенно говоря, во мне всегда жил юмор, но телевизионный формат не позволял полностью раскрыться. А сейчас есть такая возможность". Телеведущий признается, что во время репетиций "Танцев со звездами" и одновременного показа "Холостяка" времени на соцсети было мало: "В основном я появлялся в Threads по ночам, писал и комментировал. Но сейчас будет немного легче, я снова возвращаюсь к "Тредсу". О негативных комментариях Григорий говорит спокойно: "Главное – относиться к зрителям с легким сердцем и душой. Иногда меня колко троллят, но чувство юмора спасает и лечит. Конечно, если есть какие-то необоснованные обвинения или спланированные хейтерские акции – это сложнее, но, к счастью, я с этим почти не сталкиваюсь. Большинство комментариев в контексте романтических отношений на проекте – и это приятно".

"Конечно, я уже знаю, чем закончится "Холостяк" и кого выберет Тарас Цимбалюк, – рассказывает Григорий. – Мы уже готовим постшоу о жизни после проекта, которое выйдет через неделю после финала. Есть ли у меня фаворитка? Нет, у меня их нет – болею за счастье каждой участницы, хочу, чтобы после нашего проекта жизнь у всех сложилась классно. Самое главное, чтобы это была фаворитка главного героя. А нам остается только принимать и не вмешиваться в любовные дела. Конечно, будет сложно тем, кого не выберут, и радостно тем, кого выберут, но это, как говорится, такой формат".

Об отношениях с Тарасом Цимбалюком Григорий Решетник говорит так: "Мы дружим, общаемся, часто встречаемся. Такая приязнь сложилась буквально с первых моментов. Мы были знакомы раньше и даже планировали до полномасштабного вторжения сниматься в одном фильме, играть две главные роли, но, к сожалению, этого не произошло. А в этот раз, буквально с первых секунд на съемках, сложились прекрасные отношения".

Актер Павел Текучев танцует на спецпроекте "Танцы со звездами. Движение к жизни" в паре с хореографом Анной Карелиной. Во время его выступления в зрительном зале за него эмоционально болела жена – актриса Ангелина Текучева. "Я специально попросил ее приехать на эфир с нашим маленьким сыном, потому что мне было важно, чтобы они поддержали меня перед выступлением. И хотя это не самое удобное место для ребенка – многолюдное и шумное, – для меня их приезд был очень важным. Мы закрылись в гримерке перед выступлением и три минуты медитировали вместе, сказали друг другу очень важные слова и записали видео – это для Матвея на будущее. Мы стараемся так делать с каждого интересного события, потом планируем смонтировать все вместе, чтобы показать, как он тусуется с нами на всех важных моментах с самого детства. После этого малыш гулял с подругой Ангелины, потому что мы до сих пор не нашли няню – это оказалось непростым процессом. А Ангелина поддерживала меня из зрительного зала – очень энергично и громко, это в ее характере". "Откровенно говоря, я думал, что это будет четыре-пять репетиций, прогон, и все, – вспоминает Павел репетиционный процесс. – Но оказалось, что это были две недели сплошных занятий – ежедневно по 6–8 часов. Часто случалось, что мы были первыми, кто начинал, и последними, кто заканчивал".

Хореограф Евгений Кот, который танцует на проекте в паре с блогером Дашей Квитковой, поделился впечатлениями от репетиционного процесса: "Нам всем было нелегко. Потому что не было такого долгого подготовительного процесса, как всегда происходит перед сезоном, когда надо физически настроить партнера или партнершу. Здесь все было как прыжок с места, а не после разгона – и его надо сделать как можно большим. Хотелось бы еще времени для подготовки, больше потренироваться, научить партнершу. Много вещей я еще хотел бы добавить, улучшить. Даша как партнерша – шикарная. Очень жаль, что сезон короткий, потому что я вижу в ней огромный потенциал. Мне хотелось проявить ее в разных красках. Я видел ее в разных образах, и из-за этого даже сложно было делать номер – хотелось и так, и так".

"Было трудно остановиться на одном варианте, – добавляет Евгений Кот. – На одних репетициях делаем одно, я думаю: "Вот этот образ был бы классный". На других – что-то другое, и снова: "Ой, а это тоже хорошо". Плюс мы пробовали разные вещи, но видели, что подобное использовали другие пары, и их пришлось отбрасывать. Было много наработанного материала, который остался неиспользованным. Но хотелось все-таки показать, чему Даша научилась за это короткое время. Я уверен, что, если бы мы продолжали тренировки, ее уровень вырос бы очень сильно. Потому что это о проекте, который трансформирует человека".

Евгений Кот рассказал, что до проекта он был знаком с Дашей Квитковой лишь поверхностно: "Мы где-то пересекались на каких-то мероприятиях, но плотно не общались. А здесь, в процессе работы, я увидел ее совсем с другой стороны, чем тот образ, который раньше представлял для себя". Хореограф добавил, что Квиткова сразу познакомила его со своим избранником – футболистом Владимиром Бражко: "Приятный парень, очень вежливый, воспитанный. Вижу его взгляд на Дашу и взгляд Даши на него – их отношения выглядят хорошо. Он несколько раз был на репетициях, привозил и забирал ее. Где-то приезжал чуть раньше, пока мы дорабатывали, ждал. Классный парень".

Евгения Кота на паркете поддерживала жена – известный тренер и блогер Наталья Татаринцева. Их маленькая дочь Леля осталась дома с подругой семьи. "Ну, мы пока что ее не берем на эфиры, – рассказывает Евгений. – Тем более, вы же видите, в некоторых частях павильона прохладно, плюс очень много людей – думаю, не нужно такое малышке. Ей полтора годика, не хочется перегружать. На дневное время, когда уходим из дома, у нас есть няня, а на вечернее – наша подруга. Она с Лелей остается в случае необходимости фактически с самого рождения, мы ей доверяем". Евгений Кот добавляет: "Леле уже полтора годика. Все зубы есть, разговаривает, бегает, гоняет, поет. Говорит все подряд: и "кашка", и "мама", и "папа", и "курочка", и "мясо", и "привет", и "пока", и все имена, всех животных называет. Папина или мамина дочка? Ну, как вам сказать... Вы же у папы спрашиваете (смеется). Конечно, такие маленькие детки больше времени проводят с мамой, но то, что она папина милота, – это сто процентов".

