Знакомство с семьей Цимбалюка: как проходит предпоследний выпуск 'Холостяка 14' с тремя участницами. Фото

19 декабря в 19:00 на телеканале СТБ началась трансляция десятого и предпоследнего выпуска романтического реалити-шоу "Холостяк 14". В проекте осталось только три участницы, поэтому актер Тарас Цимбалюк решил, что пришло время познакомить их со своими близкими людьми – родителями и сестрой.

Видео дня

На этой неделе свидания будут проходить в важных для знаменитости местах и станут для девушек серьезной проверкой на искренность, простоту и готовность стать частью его жизни. OBOZ.UA наблюдает за прямой трансляцией и рассказывает о самых интересных событиях.

За сердце главного "холостяка" страны продолжают бороться: менеджер по работе с разработчиками в сфере милтек Анастасия Половинкина, фотомодель Надин Головчук и модель Ирина Пономаренко.

Тарас Цимбалюк не скрывает, что больше всего волнуется за то, какое впечатление каждая из участниц реалити произведет на его маму. По словам актера, его матери совсем не легко понравиться.

Знакомство Ирины Пономаренко с родными звезды

Чтобы встретиться с семьей Цимбалюка, участницы приехали в его родной город Корсунь-Шевченковский в Черкасской области. Первой девушкой, которую звезда решил глубже впустить в свою жизнь, стала Ирина Пономаренко. "Холостяк" провел модели небольшую экскурсию по населенному пункту, а затем привез в несколько неожиданное место – на их семейный огород. Именно там девушка впервые и встретилась с мамой Цимбалюка Татьяной Васильевной.

Они вместе копали картошку, собирали овощи, а в определенный момент мама "холостяка" пригласила Пономаренко собрать цветы и пообщаться с глазу на глаз. Они затронули разные темы, однако когда заговорили о семье, модель не смогла сдержать слез. Дело в том, что она родом из Донецка и многие ее родственники остаются на временно оккупированной территории.

Далее Траса Цимбалюк открыл участнице дверь в свой дом, где познакомил с отцом и сестрой. Они собрались за большим столом, где построили довольно теплый и откровенный разговор.

После этого отец Цимбалюка тет-а-тет пообщался с моделью и раскрыл интересные подробности о детстве артиста. Кроме того, он расспросил Ирину Пономаренко о ее родном Донецке.

Новость дополняется...

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на свидании с "холостяком" в кадр вбежал парень, который спасался от баранов, и забрал всю "славу" себе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!